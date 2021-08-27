Собянин предложил новые меры поддержки для кинематогрофистов

На встрече с кинематографистами мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что сегодня российская киноиндустрия проходит этап перерождения. На рынок пришли крупные отечественные медиасервисы, для которых требуется интересный разносторонний контент. Глава города добавил, что успех фильма зависит, прежде всего, от таланта режиссера, сценариста, актеров.

“Для Москвы кино – давно уже не какая-то эксклюзивная ниша, а серьезная отрасль экономики, в которой работает больше 20 тысяч человек”, – отметил Собянин.

В этой связи, принято решение поддержать столичных кинематографистов. Собянин предложил выдавать молодым режиссерам, которые снимают свои дипломные работы в Москве поощрительные

гранты. Кроме того, градоначальник считает важным организовывать показы их авторских фильмов в кинотеатрах столичной сети

“Москино”.

Сегодня в столичном регионе уже работает специальная кинокомиссия. Она занимается организацией съемок на территории Москвы, в частности, решает вопросы с ГИБДД и владельцами заведений. По словам Собянина, комиссия за последние годы поспособствовала съемкам более трех тысяч эпизодов кино.

Кроме того, в Новой Москве планируется построить кинопарк размером примерно 150 га. Там будут размещены декорации для любых по масштабу съемок. Также грантовую поддержку получают фильмы, которые рассказывают о Москве. Так, в 2020 году власти поддержали четыре картины, а в 2021 гранты получат еще восемь фильмов.