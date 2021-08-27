«Зеркальная болезнь» российского закона

Как живется «иноагенту» RT в США и что на самом деле представляет собой FARA, которым пугают россиян.

30 лет назад — 27 августа 1991 года, первый президент РФ Борис Ельцин подписал указ, разрешающий открытие в Москве представительства «Радио Свобода»*, — еще одно следствие победы над ГКЧП и «ветра перемен». Но сегодня журналистам этого издания не до юбилея. «Радио Свобода», признанное при втором президенте РФ Путине «иностранным агентом», недавно было вынуждено вывести часть сотрудников российской службы в другие страны, банковские счета заморожены, пока издание не выплатит примерно 67 тысяч долларов из 2,4 миллиона долларов в общей сумме штрафов за несоблюдение закона (цифра за май, она постоянно растет). «Радио Свобода» выдавливают из России.

Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», этот вопрос стал дипломатическим вызовом для администрации Байдена, которая «не уверена, насколько эффективно она может остановить действия Москвы». Представители Госдепартамента заявили, что знают о тяжелом положении этого СМИ и «глубоко обеспокоены» решением РФ заморозить банковский счет. Они также заявили, что правительство США ответит, если РФ принудительно закроет организацию, но не представили подробностей о возможных действиях. Представители Radio Free Europe заявили, что российский регулятор средств массовой информации — Роскомнадзор — к маю этого года оштрафовал RFE-RL более 500 раз за несоблюдение закона «об иностранных агентах». Закон требует, чтобы издание размещало сообщение из 24 слов во всем своем новостном контенте, включая сообщения в социальных сетях, в котором говорится, что средство массовой информации, распространяя информацию, действует в качестве «иностранного агента».

Перефразируя известного телеведущего ОРТ эпохи 90-х, «казалось бы, при чем здесь RT (бывшая Russia Today)»? Администрация Байдена могла бы принять ответные меры против российских государственных СМИ RT и Sputnik, сказал «Нью-Йорк таймс» Джейми Флай, бывший глава «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», уволенный администрацией Трампа.

Джейми Флай. Фото: Сибирь.Реалии (СМИ признано иноагентом)

Российский закон о СМИ-«иноагентах» был принят в ноябре 2017 года в качестве «зеркальной меры» через считаные дни после того, как по требованию американского минюста и в соответствии с американским законом «О регистрации иностранных агентов» (Foreign Agents Registration Act, FARA от 1938 г.) американские компании — организаторы вещания канала RT-America-T&R Productions LLC (T&R) и Reston Translator LLC признали себя «иностранными агентами». Филиал RT должен представить полную информацию о себе (в том числе обо всех сотрудниках организации), описать свою деятельность, структуру собственности, сообщать информацию об иностранном заказчике, в интересах которого он действует, полученных от него средствах (в том числе, на что они были потрачены, — с указанием получателей) и распространяемых информационных материалах. На всех информационных материалах RT на видном месте должно быть указано, что они распространяются в интересах иностранного заказчика. За последние 50 лет зафиксировано всего 7 случаев уголовного преследования по закону об иностранных агентах, штраф в 10 тысяч долларов и тюремный срок до 5 лет для лиц, «сознательно или невольно» нарушающих положения FARA, является реальной угрозой.

29 ноября 2017 года корреспонденты российского телеканала RT были лишены аккредитации при Конгрессе США в связи с тем, что компания, обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как «иностранный агент» в США.

Однако предложение тогдашних сенаторов — демократа Шелдона Уайтхауса и республиканца Джона Маккейна — ограничить доступ RT к кабельным и спутниковым вещательным сетям Америки в качестве поправки к оборонному бюджету так и не стало законом. В США существует стойкое предубеждение против тех, кто пытается запретить права СМИ, защищенные Первой поправкой к конституции, гарантирующей свободу слова и собраний.

Когда в ходе беспорядков, вспыхнувших 20 января 2017 г. на инаугурации 45-го президента Д. Трампа, полиция Вашингтона арестовала на месте события шесть журналистов, среди которых был репортер RT Александр Рубинштейн, за его немедленное освобождение — так же как за всех остальных — дружно выступили здешние СМИ: от консервативного Fox News до либеральных NYT и Washington Post.

Арест журналиста в США — событие не рядовое, а пресса, рассказывая о задержании коллег, не руководствуется принципом: это свои, а те — чужие.

Но это в Америке.

В статусе «иностранного агента» в США работают китайская газета Daily China, NHK Cosmomedia America — такая же новостная компания, как RT, но из Японии, телеканал KBS Korean Broadcasting System из Южной Кореи. В Москве отмечают, что британская корпорация BBC и германская «Немецкая волна», в отличие от RT, не считаются «иностранными агентами». На что здесь отвечают так: эти компании действительно финансируются государством, но являются «свободными от контроля правительства в проведении редакционной политики». Иными словами, государство не может цензурировать или влиять на содержание материалов этих изданий. Несмотря на финансирование со стороны США, «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» также заявляет, что оно редакционно-независимое в силу закона США, измененного в 1994 году, который запрещает официальным лицам вмешиваться в его новостную политику.

После принятия статуса «иноагента» RT продолжает вещать в США в кабельных и спутниковых сетях, а также на интернет-платформах. Помимо программ на английском RT America можно смотреть каналы на арабском и испанском и докуметальный канал RT Documentary. Передачи RT доступны по подписке в пакетах крупных компаний-провайдеров Dish Network, DIRECTV и ROKU, а также компаний, транслирующих программы на русском, — KartinaTV и eTVnet. Девять интернет-платформ, девять кабельных и спутниковых трансляторов, спутники Galaxy и Intelsat, передающие программы в высоком качестве (HD). На своем сайте RT сообщает, что его могут видеть в США 85 млн человек, а во всем мире аудитория может достигать 630 млн. И хотя американские СМИ сомневаются в правдивости цифр, американской аудитории RT не требуется сверхусилий, чтобы видеть его продукцию на телеэкранах, не говоря об интернете.

Фото: Misha Friedman / Getty Images

В Кремле, как говорится, «на голубом глазу» утверждают, что американский закон «об иноагентах» «гораздо суровей», чем российский, «зеркальный». Только один вопрос: у зарубежных СМИ-«иноагентов», представляющих альтернативную точку зрения на Крым, Донбасс, Навального, протесты и репрессии в Беларуси и внутри страны, — имеются схожие возможности для работы и вещания, которые имеются у RT в США? Сравнения с американским законом, принятым с определенной исторической целью: не допустить распространения в США нацистской идеологии накануне Второй мировой, — определенно рассчитаны на внутреннюю аудиторию, не владеющую информацией.

Другой вопрос — почему большинство американских политиков в Конгрессе и администрации, эксперты по СМИ и по разведке причисляют RT не к средству массовой информации, а скорее к инструменту глобальной информационной войны, на которой «все средства хороши» — в том числе, тиражирование откровенных фейков (типа распятого мальчика в Донбассе или специальных бургеров ко дню рождения Путина, якобы приготовленных в Нью-Йорке). В докладе американской разведки, посвященном вмешательству Москвы в американские выборы в 2016 году, утверждается, что RT и агентство Sputnik стали «частью многосторонней операции российских спецслужб по дискредитации западной демократии и обеспечению победы Трампа на выборах».

Эти и другие примеры, представленные экспертами по СМИ, легли в основу решения объявить компании, связанные с вещанием RT в США, «иностранными агентами».

В прошлом в качестве корреспондента русскоязычного канала RTVi (сколько раз на съемках американцы путали нас с RT?!) я застал мощный дебют нового канала, как сообщают эксперты, — совместного детища бывшего министра по делам печати, телерадиовещания и СМИ Михаила Лесина и тогдашнего пресс-секретаря президента Алексея Громова. Мощный — в плане рекламной раскрутки. На улицах Вашингтона в самых видных местах, на бортах автобусов и в метро появились многочисленные рекламные плакаты, часто с провокативным содержанием, где рядом могли соседствовать Барак Обама и Усама бен-Ладен. Учитывая, что практически еженедельно на страницах крупнейшей столичной газеты «Вашингтон пост» стали появляться на правах рекламы специальные приложения, посвященные России, как их здесь называли, «вкладки» «Российской газеты» (такие же делали и китайцы), то общее «информационное проникновение» РФ было впечатляющим. О суммах, как здесь говорят, «денег налогоплательщиков», выплаченных за рекламу нового российского инфопродукта в США, здесь только гадали. Как писало издание the Daily Beast, с 2005 по 2013 год правительство РФ потратило на RT около $2 млрд.

Давайте сравним: шесть лет назад американский Конгресс обсуждал сумму в 751 млн 436 тысяч долларов — ежегодную бюджетную заявку Белого дома в Конгресс для американского иновещания, которое ведется на 61 языке для аудитории 215 млн человек.

Можно догадываться, какие гонорары привели на этот канал звезду CNN Ларри Кинга (недавно скончавшегося), экс-конгрессмена Рона Пола и других селебрити, вроде бывшего лидера шотландских националистов Алекса Сэлмонда. RT предоставляло эфир людям, которых никогда не позовут «нормальные», респектабельные каналы. Например, отрицатель Холокоста Райан Доусон (Ryan Dawson) был представлен зрителям RT как «правозащитник», а Мануэль Оксинрайтер (Manuel Ochsenreiter), редактор неонацистского журнала ZUERST!, как «эксперт по Ближнему Востоку». События в Крыму и Донбассе привели к ряду громких отставок ведущих RT, протестовавших против «одностороннего» освещения событий. Но в последние годы нет ни скандалов, ни новых расследований про RT, российский канал работает в США в рамках существующих правил. Американскому и прочему западному иновещанию в РФ остается мечтать о таких условия и таком финансировании. Впрочем, гонения на американское иновещание в РФ может привести к «зеркальным мерам» в отношении RT на новом витке, но пока говорить об этом определенно рано.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

* Минюст РФ считает СМИ «иностранным агентом»

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