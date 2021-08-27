Норвежский суд обязал Андерса Брейвика два года ежемесячно отмечаться в полиции

Адвокаты «норвежского стрелка» Андерса Брейвика обжаловали решение суда об условно-досрочном освобождении их клиента. Они недовольны «избыточным», ограничением свободы убийцы – его обязали каждый месяц являться в полицию для проверки.

В 2011 году правый радикал Андерс Брейвик устроил взрыв и стрельбу в столице Норвегии Осло, а также на острове Утойя, убив 77 и ранив 110 человек. Суд приговорил его к 21 году тюрьмы, но, по норвежским законам, отбыв половину срока, заключённый вправе просить об условно-досрочном освобождении. Эту просьбу коллегия судей удовлетворила, установив при этом двухлетний срок, в ходе которого Брейвик должен ежемесячно встречаться с полицейским инспектором.

«У суда были основания установить подобное ограничение. Во-первых, в деле 187 жертв, из которых 77 умерли. Во-вторых, в тюрьме осужденный сменил имя. Теперь его зовут Фьотольф Хансен, что затрудняет идентификацию и требует дополнительного контроля», – заявил директор Государственной прокуратуры Норвегии Йорн Сигурд Мааруд.

Адвокаты Брейвика не согласны с прокуратурой. Они уверены, что требование ежемесячной явки в полицию ограничивает его права: «Для нас это было большой неожиданностью. Получается, подзащитный не может распоряжаться своим временем, не может никуда уехать в день, когда он должен явиться к инспектору, должен тратить своё время, а тюрьма и без того отняла у него десять лет!» – возмущается адвокат Эистеин Суррвик.

Если норвежский суд не исправит свою ошибку, дело Брейвика рассмотрит ЕСПЧ.

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