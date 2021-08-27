Яна Рудковская поделилась фото со старшим сыном и рассказала об остальных: “У меня их четыре и все живут со мной”

Продюсер и блогер Яна Рудковская показывает почти каждый шаг своих сыновей от Евгения Плющенко – Александра и Арсения, – тогда как о старших почти ничего не рассказывает. Сегодня она сделала исключение и впервые за долгое время опубликовала кадры с 19-летним сыном Николаем Батуриным, сделанные на белоснежной яхте.

Доброе утро, вы нечасто видите моих старших сыновей в моем Instagram, они в принципе не любят фотографироваться, а у старшего Андрея даже нет соцсетей, но это тот случай, когда кадры есть) Один из моих старших сыновей – Коля @n_baturin. Ему 19 лет!

Также Яна раскрыла некоторые подробности их жизни, в том числе объяснила, почему Николай и Андрей не стремятся к публичности:

P.S. Инфо для тех, кто, видимо, не в материале или недавно подписался, или в принципе недавно родился и не в курсе моей биографии) У меня 4 сына и все дети живут со мной. Мои старшие дети учатся в МГИМО, они в принципе не приемлят пиара на моём имени!!! Я их решение в этом поддерживаю!

Кто-то в комментариях спутал Николая с приемным сыном Рудковской – Андреем, которому столько же лет, и написал, что “он не ее, и у него есть биологическая мама”. На это Яна ответила:

Откуда вы такие? Злые, жестокие, узкомыслящие? Это мой сын! А если вы имеете ввиду Андрея, то я его усыновила в месячном возрасте! Как вас земля-то еще носит! А потом удивляетесь, почему таким как вы не везет в жизни! Добрее будьте и жизнь наладится! Ок!

Несмотря на то, что Андрей является приемным сыном Яны, продюсер неоднократно подчеркивала, что не делает различий между старшими сыновьями. Известно, что бывшая жена Николая Батурина отказалась от ребенка еще в роддоме, а сейчас молодой человек не общается со своей биологической матерью.