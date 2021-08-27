Весной и летом Россия увеличила свой военный контингент в Крыму – украинская разведка

По его словам, украинская сторона фиксирует стягивание российских войск и оружия к своим границам и на оккупированные территории на Донбассе и в Крыму.

“С первых дней оккупации Кремль превращает Крымский полуостров в военную базу для контроля над Черным и Азовским морем, провокаций и угроз странам всего Причерноморья, в частности Украине и нашим натовским союзникам. Мы наблюдаем, как угроза не только Украине, но и всей Европе растет с каждым днем… Мы готовы к борьбе до полной деоккупации Крымского полуострова. Крым будет освобожден, а преступники – наказаны. Мы сделаем для этого все возможное и невозможное”, – сказал Буданов.

По информации украинских спецслужб, Россия не вернула в места постоянной дислокации все подразделения, которые были задействованы в масштабных военных учениях в начале этого года, а наоборот, увеличила свой контингент в Крыму.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В августе 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что главной угрозой для оккупированного полуострова является российская милитаризация.

15 апреля 2021 года стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”.

На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла и на усиление эскалации в море, заявляли в МИД Украины.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с 23 апреля Россия начнет отвод войск в пункты постоянной дислокации. Однако, несмотря на это, два больших десантных корабля Северного флота РФ “Александр Отраковский” и “Кондопога” остаются в Черном море.

Милитаризация Крыма, в частности, осуждается в декларации саммита Крымской платформы, которая была принята 23 августа.

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