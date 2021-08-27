Печерский суд “заминировали”, полиция эвакуировала 120 человек

“Действительно, есть сообщение о минировании Печерского районного суда. Сейчас там проводится проверка. Из помещения работники полиции и судебной охраны эвакуировали 120 человек”, – сообщила Зубарева.

Накануне, 26 августа, аналогичное сообщение поступило в Киевский апелляционный суд, сообщалось на его сайте. Работу суда пришлось остановить, сотрудников и посетителей эвакуировали.

Контекст:

25 марта президент Украины подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании.

Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал в июле 2020-го, что количество заведомо ложных сообщений о минировании “приобрело угрожающий масштаб”. По его информации, за 2019 год следователи Нацполиции открыли 2000 уголовных производств.

Такое количество является рекордным по сравнению с другими годами. Для сравнения: за весь 2014 год таких производств было 1202, в 2015 году – 643, в 2016-м – 939, в 2017-м – 698, в 2018-м – 741.

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