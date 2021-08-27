Роналду вернулся в “Манчестер Юнайтед”

В МЮ заявили, что согласовали детали перехода игрока с туринским “Ювентусом”, за который он выступал с 2018 года.

При этом английский клуб не сообщает финансовых условий и длительности нового контракта Роналду.

“Все в клубе с нетерпением ждут возможности снова встретить Криштиану в Манчестере”, – говорится на сайте клуба.

Роналду уже выступал за “Манчестер Юнайтед” с 2003-го по 2009 год. В 292 играх он забил 118 голов. С МЮ Роналду трижды выигрывал английскую Премьер-лигу, один раз становился победителем Лиги чемпионов, выигрывал Кубок Англии и суперкубок страны, в также дважды Кубок лиги.

Контекст:

Роналду перешел в “Ювентус” в июле 2018 года, до того он играл за мадридский “Реал”.

Капитан сборной Португалии – пятикратный обладатель Золотого мяча.

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