 

Домашнее яблочное повидло, которое подходит для любой выпечки. Простой рецепт от Глинской

27.08.2021, 19:02, Новости дня
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“Поделюсь с вами простым рецептом домашнего ароматного яблочного повидла. Такая сладкая заготовка прекрасно подходит в качестве начинки для любой выпечки”, – заверила Глинская.

Ингредиенты:

3 кг яблок;
1 кг сахара;
0,5 ч. л. лимонной кислоты;
150 мл воды;
10 г пектина NH (по желанию) + 30 г сахара.

Приготовление:

1. Очистите яблоки от косточек, нарежьте и поместите их в кастрюлю.

2. Добавьте воду, накройте крышкой и варите на средней температуре, пока яблоки не станут мягкими.

3. Снимите кастрюлю с плиты и сделайте пюре. Перетрите яблоки через сито.

4. Добавьте в пюре сахар, лимонную кислоту и перемешайте. Переложите все в кастрюлю и, постоянно помешивая, уваривайте пюре на слабой температуре около часа.

5. Добавьте пектин с сахаром и перемешайте. Проварите еще две-три минуты и снимите с плиты.

6. Разлейте повидло в заранее подготовленные баночки и закройте крышкой.

ВИДЕОВидео: Liza Glinskaya / YouTube
Контекст:

Елизавета Глинская родилась 29 сентября 1983 года в Запорожье. Окончила Крымский государственный гуманитарный институт с дипломом магистра академического вокала.

После победы на шоу “МастерШеф 2” прошла обучение во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. Она является основательницей собственной кондитерской школы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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