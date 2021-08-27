Голос матери действует как обезболивающее как на недоношенного ребенка



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Врачи из Италии заметили, что когда мать разговаривала со своим недоношенным ребенком во время медицинских манипуляций, у него уменьшались признаки болевых ощущений и повышался уровень окситоцина — гормона, отвечающего за привязанность. Они предположили, что материнский голос оказывает благоприятный эффект на состояние малыша.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые наблюдали за 20 недоношенными детьми в больнице Парини в течение трех дней. Их матерей попросили присутствовать при ежедневном заборе крови. Первый раз образцы из пятки детей брали без присутствия родителей. На следующий день матерей попросили поговорить с ребенком за пять минут до инъекции, во время процедуры и после. В третий раз — спеть ему песню.

Ученые следили за изменениями болевых ощущений с помощью специального теста для недоношенных детей, который оценивает реакции по выражению лица ребенка, сердцебиению и другим физиологическим параметрам по шкале от 1 до 21. Все процедуры и поведение малышей были сняты на видео без звука, чтобы оценивать данные не зная, была ли рядом мать.

Во время всех манипуляций у детей брали образцы слюны, чтобы измерить уровень окситоцина во время эксперимента.

Полученные результаты приятно удивили исследователей: когда у ребенка берут анализ без присутствия матери, его болевые ощущения оцениваются в 4,5. Если мать разговаривает с ним, показатель снижается до 3, во время пения — до 3,8. По мнению ученых, разговорная речь воздействует на детей лучше, поскольку женщине не приходится менять свои интонации.

Обезболивающий эффект материнского голоса подтвердили и тесты на окситоцин: когда с малышом разговаривали и пели ему, уровень гормона привязанности повышался почти вдвое. По словам ученых, это очень значительное увеличение.

Авторы исследования отметили, что такое взаимодействие матери и ребенка не только облегчает болезненные ощущения, но также помогает родителям пережить этот непростой период и чувствовать себя вовлеченными в процесс развития малыша.