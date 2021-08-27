Пентагон заявил о наличии сообщников у совершившего теракт в Кабуле

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27.08.2021, 18:59, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАмериканские военные считают, что теракт у аэропорта Кабула совершили смертник со взрывчаткой и неустановленное число сообщников, которые открыли огонь из стрелкового оружия, сообщил генерал-майор Уильям «Хэнк» Тэйлор.

«Примерно в 17.48 по времени Кабула взрывное устройство, закрепленное на смертнике, сработало на входе в аэропорт или рядом с пропускным пунктом. Точное место нам неизвестно… За этим последовала стрельба прямой наводкой с позиции противника», – отметил он, передает РИА «Новости».

Тэйлор также официально опроверг информацию о втором взрыве, который якобы произошел вскоре после первого нападения у гостиницы недалеко от аэропорта.

В США обвинили в теракте местную группировку «Исламское государство – Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ как террористическая).

Напомним, СБ ООН распространило заявление с осуждением терактов у аэропорта в Кабуле, где число погибших после взрывов выросло до 170 человек.

До этого сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле накануне погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. Жертвами терактов стали около 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.



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