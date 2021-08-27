 

Анжелику Агурбаш доставили в полицию в Москве

27.08.2021, 18:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПевица Анжелика Агурбаш, объявленная в розыск в Белоруссии, доставлена в один из отделов московской полиции, где ее допрашивают правоохранители.

Агурбаш доставлена в отдел полиции в Москве для допроса по делу, возбужденному в Белоруссии за оскорбление президента и разжигание розни, передает Рен ТВ.

Ранее представитель певицы заявил, что Агурбаш, которую просит выдать генпрокуратура Белоруссии, имеет российское гражданство, о белорусском неизвестно.

Напомним, генеральная прокуратура Белоруссии подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении белорусской певицы Анжелики Агурбаш и направила в Россию запрос о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности. В отношении Агурбаш возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 130 (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 (Оскорбление президента) Уголовного кодекса Белоруссии.

По данным Генпрокуратуры, в августе 2020 года Агурбаш, как самостоятельно, так и в группе с неустановленными лицами, размещала в интернете, в том числе на YouTube, сведения, «направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности в отношении людей, имеющих общие социально значимые признаки, основанные на принадлежности к определенной профессии: сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Белоруссия».

Кроме того, ей инкриминируется размещение в группе с неустановленными лицами сведений, содержащих оскорбления президента страны Александра Лукашенко, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».

После президентских выборов в августе прошлого года Агурбаш неоднократно участвовала в акциях солидарности у белорусского посольства в Москве. 20 сентября полиция задержала около десяти человек у посольства Белоруссии, в том числе и певицу, но ее вскоре отпустили.



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