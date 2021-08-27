Пентагон пообещал беженцам из Афганистана 50 тыс. мест для размещения на своих базах
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США выделят еще три, расположенные на американской территории, военные базы для размещения 50 тыс. беженцев из Афганистана, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«Министерство обороны может объявить, что база морской пехоты Куантико, штат Вирджиния, Форт-Пикетт, штат Вирджиния, и авиабаза Холоман, штат Нью-Мексико, получили приказ оказать поддержку операции США по эвакуации афганских претендентов на специальные иммиграционные визы, членов их семей и иных представителей групп риска», – отметил Кирби. передает РИА «Новости».
Он добавил, что министерство обороны продолжит оказывать содействие госдепартаменту во временном расселении, в США до 50 тыс. афганцев.
Ранее сообщалось, что граждане Афганистана с документами смогут выехать за границу после открытия гражданской части аэропорта Кабула.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».
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