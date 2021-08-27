Пентагон пообещал беженцам из Афганистана 50 тыс. мест для размещения на своих базах

США выделят еще три, расположенные на американской территории, военные базы для размещения 50 тыс. беженцев из Афганистана, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Министерство обороны может объявить, что база морской пехоты Куантико, штат Вирджиния, Форт-Пикетт, штат Вирджиния, и авиабаза Холоман, штат Нью-Мексико, получили приказ оказать поддержку операции США по эвакуации афганских претендентов на специальные иммиграционные визы, членов их семей и иных представителей групп риска», – отметил Кирби. передает РИА «Новости».

Он добавил, что министерство обороны продолжит оказывать содействие госдепартаменту во временном расселении, в США до 50 тыс. афганцев.

Ранее сообщалось, что граждане Афганистана с документами смогут выехать за границу после открытия гражданской части аэропорта Кабула.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

В четверг ситуация в Афганистане обострилась. В результате взрывов у аэропорта в Кабуле погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. человек. Жертвами терактов стали 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*».