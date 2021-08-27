 

Украинские силовики 15 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе

27.08.2021, 18:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю 15 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Всего за неделю зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населенным пунктам республики, применяя 120-мм минометы, вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелковое оружие», — приводит Донецкое агентство новостей слова Басурина.

По его словам, под огнем украинской армии оказались район бывшего донецкого аэропорта, поселки Александровка, Старомихайловка, Луганское и Васильевка и село Веселое (донецкое направление), поселки шахты Гагарина и Доломитное (горловское направление), а также села Безыменное, Ленинское и Григоровка (мариупольское направление).

Ранее сообщалось, что в пяти подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе есть украинские бронетехника и вооружение.

Кроме того, в ДНР заявили, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает ухудшаться. 20 августа в ДНР также сообщили, что ВСУ за неделю 25 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики.



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