Картофельная мука поможет сделать ресницы гуще: лайфхак для красоток

Когда дело доходит до окрашивании ресниц, некоторые девушки делают акцент на удлинении и идеальном расчесывании волосков. Другие мечтают о кокетливо завитых ресницах. Но в последнее время самый желанный эффект – максимальный объем. По мнению многих, именно такие ресницы выглядят наиболее женственно и привлекательно.

Для того чтобы придать ресницам внушительный объем, совсем не обязательно прибегать к косметике высшего ценового диапазона. Достаточно даже самой дешевой туши и средства, которое наверняка есть у каждого из нас на кухне. Это картофельная мука.

Картофельная мука: использование для волос и ресниц

Натуральным косметическим средством является картофельная мука. Она имеет нейтральный запах и не содержит жира, поэтому не оставляет нежелательных следов на коже, особенно на волосах.

Оказывается, картофельная мука действует на волосы так же, как сухой шампунь, но наносить ее немного сложнее, по сравнению с косметическим спреем. Достаточно втереть ее в кожу головы, подождать и хорошенько расчесать волосы, которые благодаря такой своеобразной пудре станут более объемными и свежими.

Как сделать ресницы гуще с помощью картофельной муки

Густые и объемные ресницы благодаря картофельной муке? На этот раз речь идет не о каких-то новых бьюти-трюках их TikTok. Наши бабушки знали и использовали этот метод. Он дает такие потрясающие результаты, что очень популярен и сегодня.

Добавить объема ресницам с помощью картофельной муки очень легко. Все, что вам нужно сделать, это нанести немного этого продукта на кисть для макияжа. Затем аккуратно нанесите муку на ресницы и накрасить любимой тушью глаза. Результат – максимально густые, смелые и выразительные ресницы, которые нельзя не заметить.

Вы можете получить аналогичный результат и с использованием детской присыпки или пудры для лица.