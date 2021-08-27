Песков в ответ на обращение журналистов: закон об иноагентах должен быть и будет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на обращение журналистов с просьбой прекратить преследование независимых СМИ заявил, что закон об иностранных агентах «должен быть и он будет».

«По сути своей это обращение заслуживает внимания. При понимании, что этот закон должен быть в нашей стране. При том понимании, что так или иначе происходят вмешательства в наши внутриполитические дела извне. В этих целях используются часто и НПО, и журналисты, и СМИ. Как таковой, этот закон должен быть и он будет», — сказал он (цитата по радио «Маяк»).

Песков также добавил, что в Кремле не согласны с формулировкой «преследование» и что речь идет о «применении положений закона».

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Обращение к российской власти против преследования независимой журналистики в стране. Полный текст

Редакции независимых СМИ потребовали от российских властей прекратить преследование журналистов в стране. В открытом письме на имя президента РФ, глав силовых ведомств и следственных органов, Роскомнадзора, а также спикеров обеих палат парламента авторы обращения указывают на попытку уничтожения независимых медиа в России.

Журналисты потребовали пересмотра решений о закрытии редакций, присвоении СМИ статусов нежелательных организаций и иностранных агентов, а также пересмотра уголовных и административных дел против журналистов и расследования случаев их избиения. Редакции отметили, что с декабря прошлого года в список иноагентов было внесено более 40 СМИ и физлиц, из них свыше 20 — журналисты.

«Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать», — заявили в редакциях независимых медиа, потребовав, чтобы государство соблюдало закон о СМИ, отменило законы об иностранных агентах и прекратило преследовать журналистов.

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