Диана Вишнева поделилась неизвестным фото со своей свадьбы

Знаменитая балерина Диана Вишнева редко делится с публикой личным. Но бывают особенные дни, как сегодня. Восемь лет назад Диана вышла замуж за бизнесмена Константина Селиневича. По случаю годовщины свадьбы Вишнева поделилась архивным фото с торжества, которое прежде не показывала. На снимке Диана с отцом, Виктором Геннадьевичем, который ведет ее к алтарю.

Выбор фото вовсе не случаен. Дело в том, что совсем недавно, 19 июля, Виктора Геннадьевича Вишнева не стало. О его кончине балерина сообщила в своем “профессиональном” аккаунте, в котором делится разными анонсами, в частности, о своем фонде. Отец балерины, кстати, принимал непосредственное участие в работе организации.

19 июля от нас ушел Виктор Геннадьевич Вишнев. Короткое и сухое – “ушел”. И бьющее наотмашь. Виктор Геннадьевич, или ВГ, как он всегда подписывался в письмах. Он был настоящим Главой семьи. В первую очередь он оберегал и защищал любимых девушек: супругу Гузаль Фагимовну и двоих дочек – Оксану и Диану. А затем и горячо любимых и таких долгожданных внуков.

Стал он главой и для нас, большой семьи Фонда Дианы Вишневой. Фонд – это то дело, которым ВГ жил, отдавал все силы, подчас в ущерб себе и собственному здоровью… Виктор Геннадьевич, Вы ушли тихо и спокойно. Говорят, человек уходит, когда сделал в своей жизни все, выполнил все начертанное. Но не верится, что все это произошло… Смерть всегда внезапна.

Диана Вишнева с отцом в день свадьбы, 2013 год

Напомним, что Диана Вишнева и бизнесмен Константин Селиневич поженились в 2013 году на Гавайях. Свадьба прошла на закате на пляже, а среди гостей были только самые близкие друзья пары. В интервью Светлане Бондарчук в 2015 году Диана рассказывала о том, как они любят проводить время с мужем – о путешествиях и других увлечениях.

Диана Вишнева и бизнесмен Константин Селиневич в день своей свадьбы

Диана с мужем

13 мая 2019 года Вишнева впервые стала мамой. Она родила сына Рудольфа. Диана никак не комментировала свою беременность, а после рождения малыша опубликовала лишь несколько его фотографий. В июле того же года Диана рассказала поклонникам о крещении мальчика, которое состоялось в Никольском морском соборе в Санкт-Петербурге.

Диана с сыном Рудольфом