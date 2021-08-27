Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц на свидании в Лос-Анджелесе: новые фото пары

С момента как семейство Бекхэм переехало обратно в Великобританию, прожив в Майами чуть больше года, прошло четыре месяца. Как мы помним, Бруклин решил остаться в Штатах, чтобы быть рядом со своей невестой, моделью Николой Пельтц. Влюбленные все время проводят вместе, как говорится, и в болезни, и в здравии. Дело в том, что весной 26-летняя девушка заразилась неизвестной инфекцией и была вынуждена провести какое-то время в изоляции.

Судя по всему, Никола сейчас вполне здорова и стала появляться на публике вместе со своим 22-летним женихом. Последний раз это произошло накануне в Лос-Анджелесе. Папарацци сфотографировали пару на выходе из модного ресторана Craig’s. Выйдя из здания, Бруклин поспешил посадить любимую в автомобиль, по-джентельменски открыв перед ней дверь, после чего быстро прошел на водительское сидение.

Если Бруклин особо не скрывался от фотографов, небрежно надев маску на подбородок, то вот конспирация Николы была на высшем уровне: козырек черной кепки и черная маска полностью скрывали ее лицо. Ее наряд – блузка с золотыми пуговицами и облегающие брюки – тоже был черного цвета.

Напомним, Бруклин Бекхэм объявил о помолвке с Николой Пельтц в начале июля 2020 года, чуть позже его мама Виктория Бекхэм поделилась фотографиями с семейного ланча, на котором старшее поколение семьи Бекхэм-Адамс, родители Бруклина, братья и сестры поздравили его и невесту с таким знаменательным событием. В конце июля Бруклин и Никола поделились на своих Instagram-страничках порцией кадров, снятых непосредственно в момент предложения руки и сердца. На какой стадии подготовка к свадебному торжеству, которое, как говорят, пройдет дважды – один раз в Великобритании, другой – в США, неизвестно.