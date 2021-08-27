Фонд госимущества отменил конкурс по продаже ОГХК

Фонд получил три заявки на участие в аукционе по приватизации ОГХК, причем два потенциальных участника подали неполный пакет документов.

“Процедура проведения аукционов большой приватизации не предусматривает возможности доработки заявок, соответственно, этим претендентам было отказано в участии в аукционе”, – говорится в сообщении.

В рамках действующего законодательства аукцион с одним участником произойти не может, поэтому ФГИ решил отменить аукцион 31 августа. В ближайшее время ФГИ инициирует созыв аукционной комиссии, чтобы назначить новую дату.

“Как и было запланировано, приватизационный аукцион состоится в 2021 году, что позволит в полной мере выполнить план бюджетных поступлений от приватизации, утвержденный на уровне 12 млрд грн”, – подчеркнули в ФГИ.

Контекст:

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. Компания добывает руду для производства 20 тыс. тонн титана в год.

Условия приватизации ОГКХ, включая минимальную стартовую цену, правительство утвердило 16 июня.

Приватизация ОГХК станет крупнейшей сделкой по продаже госпредприятия после покупки индийским инвестором металлургического комбината “Криворожсталь” в 2005 году, отмечал политолог и журналист Кирилл Сазонов.

В Фонде государственного имущества назвали АО “ОГХК” одним из первых в очереди на приватизацию в 2021 году. Фонд госимущества заявлял о высокой заинтересованности со стороны потенциальных инвесторов, большинство из которых иностранные.

Стартовая цена ОГХК была предложена советником по приватизации и утверждена аукционным комитетом. Изначально она должна была составить 2,1 млрд грн, но благодаря улучшению показателей предприятия за последний год ее смогли повысить до 3,7 млрд грн. Шаг аукциона – 50 млн грн.

Аукцион должен был состояться 31 августа 2021 года.

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