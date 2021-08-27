Гольдман: Даже “Дельта”, самая опасная мутация коронавируса, практически не приводит к летальным исходам у тех, кто иммунизирован тремя дозами вакцины

Официально признано: вакцина – единственный способ спасения. Эта новость буквально выбивает почву из-под ног у антипрививочников. Их главный аргумент был такой: вакцины не проверены и разрешены к применению только “в экстренных случаях”, таких как пандемия коронавируса. Но теперь вакцина Pfizer прошла все необходимые процедуры согласования и проверок. Американский регулятор FDA (Федерального управления США по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) выдал окончательное разрешение на использование вакцины. Именно этот препарат применялся во время массовой прививочной кампании в Израиле и показал прекрасные результаты. Исполняющая обязанности главы ведомства Джанет Вудкок заявила: “Общественность может быть уверена в том, что вакцина Pfizer соответствует самым высоким стандартам безопасности, эффективности и качества. Сегодняшнее решение – важная веха на пути к победе над эпидемией”.

Это настоящий прорыв, который говорит о том, что вакцина соответствует самым жестким стандартам. Ее эффективность, по заявлениям разработчиков, составляет до 91% и способна противодействовать новым вариантам вируса. Кроме того, компания Pfizer ведет работы над модификацией вакцины, чтобы сделать ее более эффективной против новых мутаций.

Тем временем Израиль стал первой страной в мире, начавшей кампанию по ревакцинации. В стране осуществляется массированное использование третьей, так называемой, “бустерной” дозы вакцины. Причем некоторых прививают даже вакциной Moderna, хотя первые две дозы они получили Pfizer. По мнению эпидемиологов Первого медицинского центра Тель-Авива, это лишь усилит сдерживающий эффект против инфекции. Кампания набрала неожиданно быстрые обороты – “бустер” получили уже почти 1,5 млн человек. Такая скорость позволила быстро снизить возраст иммунизируемых третьей дозой – сейчас он, по нормам министерства здравоохранения Израиля, составляет уже 30+. Успехи Израиля, который оказался, как обычно, впереди всей планеты, вдохновили американцев. “Они тоже начали ревакцинацию населения, отклонив призыв Всемирной организации здравоохранения ввести временный мораторий на вакцинацию от коронавируса третьей дозой”, – сообщила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. “Мы определенно ощущаем, что это неверный выбор, и что мы можем сделать и то, и другое”, – сказала она.

Мнение израильских эпидемиологов однозначное: только вакцина пока – единственное средство борьбы с пандемией. Доказательства есть – среди заболевших, особенно тяжелой формой COVID-19, почти нет привитых, тем более “бустерной” дозой. Даже “Дельта” – пока самая опасная мутация вируса – практически не вызывает летальные формы у тех, кто иммунизирован тремя компонентами вакцины. Заболевание протекает в легкой форме или вообще незаметно. Это обеспечивает бесперебойную работу клиник, предотвращая коллапс системы здравоохранения, что, как мы помним, во время первой волны привело к десяткам тысяч смертей во многих странах, в том числе в Италии и Великобритании.

Германия, например, внесла коррективы в критерии, которые влияют на принятие решения о введении ограничительных мер. Если раньше едва ли не главным показателем было количество заболевших, то теперь – количество тех, кому требуется госпитализация, а особенно – в реанимационных отделениях. Здесь вакцинация играет ключевую роль.

Израильский минздрав опубликовал статистику – наибольшее количество заболевших именно там, где люди избегали вакцинации. Этот параметр особенно актуален для стран бывшего СССР, в том числе – для России и Украины, где по-прежнему сильны “антипрививочные” настроения и люди отказываются прививаться. Задача властей – уже не просто обеспечить граждан вакциной, ибо эта проблема решаема. Главное – убедить вакцинироваться. Для этого нужно с цифрами в руках убеждать людей, что только вакцинация спасет их и их близких от страшной болезни. Болезни, которая уже убила 4,5 млн человек и еще несколько десятков миллионов людей во всем мире сделала инвалидами.

Какой же основной вывод можно сделать? На сегодняшний день единственным средством для борьбы с COVID-19 является вакцина. Она существенно снижает риски заболевания и тяжелого течения болезни. Так, из 10 тыс. израильтян, получивших третью прививку, только одному потребовалось обращение в клинику. И лишь восемь пациентов из каждых 100 тыс. заболевших перенесли COVID-19 в тяжелой форме. При этом специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива напоминают, что ни одна прививка не дает 100% гарантии. Поэтому даже привитым людям необходимо соблюдать правила личной гигиены и социального дистанцирования. Берегите себя и своих близких!

Источник: “ГОРДОН”

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