“Пососитесь, я же хорошо заплатила, сымитируйте хотя бы, мать вашу”. Российская блогер на своем юбилее издевалась над Собчак и Ургантом. Видео

Российское издание Mk.ru сообщает, что кроме них гостей Блиновской развлекал российский певец Филипп Киркоров, певица Нюша, строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda и другие знаменитости. Всего на организацию праздника, который проходил в одном из пятизвездочных отелей Горного Алтая, Блиновская потратила 120 млн. руб. (около 44 млн. грн).

В публикации отмечается, что во время праздника Блиновская “издевалась над ведущими”, предложив им ” пососаться”. Этот фрагмент был записан на видео и выложен в сеть – в частности, его обнародовали на YouTube-канале svetskaya_tusovka_news.

“Пососитесь, я же вам хорошо заплатила, ну сымитируйте хотя бы, мать вашу”, – прокричала из зала стоящим на сцене с микрофонами в руках Собчак и Урганту Блиновская.

Ведущие переглянулись, но целоваться не стали. Ургант при этом попытался отшутиться, повторив за Блиновской ее последнюю фразу.

ВИДЕОВидео: svetskaya_tusovka_news / YouTube

После окончания праздника ни Ургант, ни Собчак инцидент не комментировали.

Контекст:

На страницу Блиновсккой в Instagram подписано 5,8 млн фолловеров. Вместе с мужем Алексеем Блиновским она воспитывает троих сыновей и дочь. Mk.ru пишет, что в 2020 году блогер заработала порядка 100 млн. руб.

Ургант женат на Наталье Кикнадзе, а Собчак замужем за российским режиссером Константином Богомоловым.

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