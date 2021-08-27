 

Как высок риск заражения COVID-19 от членов семьи – новые данные

27.08.2021, 17:57, Разное
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Коронавирус SARS-CoV-2 наиболее легко распространяется при близком контакте людей в помещениях. В домашних условиях сложно соблюдать меры профилактики инфекции, например, социальную дистанцию. Поэтому члены семьи, которые проживают вместе, потенциально могут сравнительно легко заражать друг от друга.

Ранее исследование показало, что в среднем от первого инфицированного заражаются 16,6% членов семьи. Этот коэффициент называется показателем вторичной пораженности, при его рассчете учитывают период с момента заражения первого заболевшего члена семьи до его изоляции. Взрослые играли в передаче инфекции большую роль, чем дети, наиболее часто заражали друг друга супруги.

В новой научной работе американские ученые обновили данные о распространении коронавируса в семьях. Они проанализировали 87 исследований, в которых содержались данные о почти 1,25 миллионах семейных контактов инфицированных SARS-CoV-2 людей.

Исследование показало, что показатель вторичной пораженности (риска заражения в семье) увеличивается со временем. В период с января по февраль 2020 года он составлял 13,4%, а с июня 2020 года по март 2021 года он был уже 31,1%.

Ученые проанализировали факторы, которые влияют на риск заражения в семье:

  • Взрослые заражались чаще, чем дети (29,9% против 17,5%).
  • Особенно высок риск заражения среди супругов (39,8%) по сравнению с другими членами семьи (18,3%).
  • Члены семьи с сопутствующими заболеваниями заражались чаще, чем люди без них (50% против 22%).
  • От людей с симптомами COVID-19 заражались чаще, чем от бессимптомных и предсимптомных.
  • В семьях, где у инфицированного был всего один, контакт заражались чаще, чем при наличии трех и более контактов (35,5% против 21,1%).

Ученые предполагают, что причиной увеличения показателя вторичной пораженности могло стать улучшение диагностики со временем и изменение в методиках исследований. Однако вклад могло внести появление более заразных вариантов коронавируса.

Авторы исследования напомнили, что вакцинация может снижать риск заражения коронавирусом в семье. Они также указывают, что показатель вторичной пораженности в будущем может меняться в зависимости от характеристик новых вариантов SARS-CoV-2 и охвата вакцинацией.



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