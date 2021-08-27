 

Софья Таюрская из Little Big впечатлила поклонников солидной коллекцией купальников

27.08.2021, 17:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная певица Софья Таюрская разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, посредством которого представила подписчикам свою коллекцию купальных костюмов. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.
В рамках коллажа солистка Little Big презентовала на всеобщее обозрение четыре модели купальников в разных расцветках. Стоит отметить, что крой лифа у упомянутых элементов одежды отличался – от довольно закрытых экземпляров до максимально открывающих зону декольте. Трусики же красотки на всех фото неизменно были представлены в виде стрингов, позволявших зрителю вдоволь насладиться видом её шикарных бедер и ягодиц. Публикация, собственно, стала некоей рекламой одного из одежных салонов-магазинов, ссылку на страницу в соцсети которого Софья Таюрская привела прямо в описании, назвав при этом понравившийся ей бутик “просто находкой”. В сопровождающих эффектные снимки откровениях она упомянула, что до своих 30-ти лет упорно искала “идеальную” для себя модель купальника, однако, увидев вышеуказанную продукцию, прервала попытки.
Изображение взято с: [email protected]
Исполнительница подчеркнула, что все купальники шьются по индивидуальным меркам заказчицы, поэтому, не определившись с выбором, смело приобрела себе довольно большое их количество. “На фотках не все, но самые любимые. Официально закрываю сезон купальников и обнаженки в своем инстаграме в этом году!” – резюмировала хозяйка аккаунта.
Изображение взято с: [email protected]
Примечательно, что кое-кто из фолловеров предпочел отнестись к модному показу с юмором: так, один из почитателей таланта Таюрской “признался”, что лично все еще не определился с выбором купальника для себя. Многие подписчики принялись восхищаться продемонстрированными певицей моделями купальников и попытались даже выбрать наиболее эффектную из них. Однако абсолютное большинство поклонников сошлось во мнении, что наиболее соблазнительными фото звезды сцены все же были бы её снимки в полностью обнаженном виде. За четверть суток пост набрал более 75 тысяч “лайков”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Cын Децла записал свой первый трек

13.07 / Мнение: Джеки Чан – коммунист

17.05 / Российский учёный чудом выжил после удара молнии

16.05 / Мнение: Об аншлюсе Беларуси уже скоро

15.01 / Премьер разрешил убивать Байкал

31.07 / Туберкулезная палочка убивает себя из-за встроенной «системы самоуничтожения»

09.03 / Мнение: Переформат состоялся

30.10 / Ученые: коронавирус продолжает разрушать организм даже после выздоровления

18.03 / Мнение: Война полномочий

30.10 / Мнение: Жажда полной свободны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика