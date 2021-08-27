Софья Таюрская из Little Big впечатлила поклонников солидной коллекцией купальников

Популярная певица Софья Таюрская разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, посредством которого представила подписчикам свою коллекцию купальных костюмов. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.

В рамках коллажа солистка Little Big презентовала на всеобщее обозрение четыре модели купальников в разных расцветках. Стоит отметить, что крой лифа у упомянутых элементов одежды отличался – от довольно закрытых экземпляров до максимально открывающих зону декольте. Трусики же красотки на всех фото неизменно были представлены в виде стрингов, позволявших зрителю вдоволь насладиться видом её шикарных бедер и ягодиц. Публикация, собственно, стала некоей рекламой одного из одежных салонов-магазинов, ссылку на страницу в соцсети которого Софья Таюрская привела прямо в описании, назвав при этом понравившийся ей бутик “просто находкой”. В сопровождающих эффектные снимки откровениях она упомянула, что до своих 30-ти лет упорно искала “идеальную” для себя модель купальника, однако, увидев вышеуказанную продукцию, прервала попытки.

Изображение взято с: [email protected]

Исполнительница подчеркнула, что все купальники шьются по индивидуальным меркам заказчицы, поэтому, не определившись с выбором, смело приобрела себе довольно большое их количество. “На фотках не все, но самые любимые. Официально закрываю сезон купальников и обнаженки в своем инстаграме в этом году!” – резюмировала хозяйка аккаунта.

Изображение взято с: [email protected]

Примечательно, что кое-кто из фолловеров предпочел отнестись к модному показу с юмором: так, один из почитателей таланта Таюрской “признался”, что лично все еще не определился с выбором купальника для себя. Многие подписчики принялись восхищаться продемонстрированными певицей моделями купальников и попытались даже выбрать наиболее эффектную из них. Однако абсолютное большинство поклонников сошлось во мнении, что наиболее соблазнительными фото звезды сцены все же были бы её снимки в полностью обнаженном виде. За четверть суток пост набрал более 75 тысяч “лайков”.