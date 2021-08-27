 

Юрий Лоза назвал «Голос 60+» купленным шоу с недостаточно талантливыми вокалистами

27.08.2021, 17:56, Разное
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Юрий Лоза назвал телешоу «Голос 60+» на Первом канале купленным, а его участников недостаточно талантливыми вокалистами. Несмотря на смену состава жюри вокального конкурса, певец все также не видит в нем потенциала.
Первый канал огласил обновленный состав жюри на «Голосе 60+», теперь кресла судей займут новые звезды отечественного шоу-бизнеса. Ранее ни Лайма Вайкуле, ни Валерий Леонтьев, Стас Намин или Олег Газманов не выступали в подобной роли. Ведущим эфиров нового сезона конкурса для пожилых вокалистов снова станет Дмитрий Нагиев. Однако, как и во многих других случаях, Юрий Лоза отнесся к переменам скептически.

Автор и исполнитель шлягера «Плот» и ранее критиковал судей «Голоса» за выбор менее одаренных участников. Мотивом этого Лоза считал страх маститых селебрити реальной конкуренции со стороны своих подопечных. Также не понял музыкант, каким навыкам может учить вокалистов рэпер Баста. Сейчас, отвечая на вопросы журналистов, Лоза заявил, что на вокальном состязании уже давно все предрешено, поскольку победа давно куплена кем-то из участников.

Все малейшие шаги артистов детально прописаны, словно в сценарии к фильму, потому смотреть «Голос 60+» музыканту и исполнителю не интересно. Причем, уверен Лоза, имеются в виду даже такие тонкости, как хлопанье в ладоши, так, предыдущий сезон показал, как женщина, поющая хуже всех остальных, смогла занять первое место. Поэтому Юрий Лоза рекомендует переименовать программу, назвав «Последним шансом» или на худой конец, «Путь к успеху».

При этом Лоза вспомнил высказывание продюсера Юрия Аксюты, который определил целью таких шоу не поиск талантов, а привлечение максимального внимания телезрителя. Именно поэтому он не видит перспектив от смены состава жюри конкурса, так как все остальное в нем останется без изменений.

Источник: inforeactor.ru



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