Fox News – афганская стратегия Байдена «опозорила Америку навсегда»

Американские оккупанты в Афганистане вели себя так глупо и высокомерно, что в итоге многие афганцы затосковали по исламским радикалам; а непродуманный вывод войск показал наплевательское отношение Байдена к собственным гражданам, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По словам журналиста, очередным ударом по престижу США стало поведение президента после теракта в аэропорту Кабула.

Добрый вечер! Вы смотрите Tucker Carlson Tonight. Представьте себе, что вы питаете глубокую неприязнь к Соединённым Штатам. Представьте, что вы ненавидите эту страну и хотите навсегда столкнуть её с пьедестала ведущей мировой державы, опозорить и унизить Америку навсегда. Для этого можно использовать Афганистан. Вот что вы можете сделать, если есть такое желание.

Для начала надо 19 лет откладывать вывод войск из Афганистана — так, чтобы их присутствие там уже давным-давно нельзя было оправдать соображениями национальной безопасности. Вы превратили бы войну в программу социальной помощи, а собственные вооружённые силы в НКО. Это унизило бы все стороны. На это вы бы тратили триллионы долларов, но обязательно позаботились бы о том, чтобы не получить за эти деньги ничего. Не считая гораздо большей коррупции на местах и превращения опиумного мака в главный сельскохозяйственный продукт страны. Как оккупационная власть вы управляли бы Афганистаном настолько плохо, с такой невероятной тупостью и властолюбивой надменностью, что в конечном итоге значительная часть населения уже с нетерпением ждала бы возвращения жестоких религиозных экстремистов.

Затем, когда наконец-то настало бы время уходить, вы бы проигнорировали важные аспекты вывода войск. Вы бы не стали составлять план выхода, вы бы просто понадеялись на лучшее. Что может пойти не так в стране, подконтрольной «Талибану»*? При неизбежном появлении толп отчаявшихся людей, умоляющих об эвакуации, вы бы обязательно отдали бы предпочтение иностранным гражданам — тем, кто, возможно, ненавидит вас и предпочитает демократии закон шариата. Им достались бы первые места в самолёте. Что же касается ваших собственных граждан, для защиты которых вы и существуете, вы бы просто пожелали им удачи и оставили бы их там. Вы бы даже не потрудились записать все их имена, потому что, ну правда же, кому это нужно?

И уже после всего этого вы бы выступили на телевидении в своей собственной стране, похваляясь, какую потрясающую работу вы проделали. Вы бы назвали себя героем. Вы бы сравнили проведённую вами эвакуацию из Кабула с Берлинским воздушным мостом. Таким образом весь остальной мир узнал бы, что вы не просто некомпетентны и слабы, вы ещё и живёте в воображаемой реальности. Вы безумец, лишённый всякого самоуважения. И, узнав это, ваши враги вполне могли бы прийти к выводу, что сейчас самое время воспользоваться вашим ослабленным состоянием. Что они и сделали сегодня в Кабуле.

Теракт в аэропорту унёс жизни 90 человек, ещё 150 получили ранения. Среди погибших 13 американских военнослужащих: 12 морских пехотинцев и один санитар из ВМС. Вооружённые силы США в этот день понесли в Афганистане самые большие потери за 10 лет. Это была трагедия, и мы видели её по телевидению.

В такие моменты американцы инстинктивно смотрят на своего президента — ждут, что он объяснит им происходящее и проявит лидерские качества. Неважно, голосовали они за него или нет. Они хотят, чтобы стоящий у власти человек успокоил их. Но Джо Байден их не успокоил! Он даже не появился. На протяжении нескольких часов Байден прятался и молчал. Наконец, Белый дом объявил, что Джо Байден обратится к стране сегодня в пять часов вечера. Но даже тогда его было не видать. Джо Байден опоздал на подиум на целых 25 минут. Как будто у него были дела поважнее. А когда он заговорил, трудно было поверить, что этот человек правит нашей страной.

Джо Байден увядает на наших глазах. Вначале он бормотал что-то странное и не относящееся к делу — про своего покойного сына Бо, которого он назвал прокурором США в Косово. Как будто существует такая должность. А затем слабым прерывающимся голосом, говоря в два раза медленнее, чем нормальный человек, Байден пообещал, что каким-то образом выследит и накажет тех, кто сегодня убил наших морских пехотинцев. И внезапно стало непохоже, что мы вообще выводим войска из Афганистана.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Организаторы этого теракта, а равно и все, кто желает зла Америке, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Мы вас выследим и заставим заплатить.

Нет, вы этого не сделаете. К сожалению.

Эта трагедия не была полной неожиданностью. Разведка сообщала, что такое может произойти. За считанные часы до теракта посольство США в Кабуле, работающее теперь из аэропорта, выпустило следующее предупреждение, цитирую: «Из-за угроз безопасности за воротами аэропорта Кабула мы рекомендуем гражданам США не ходить сейчас в аэропорт и избегать ворот аэропорта… Гражданам США, находящимся у ворот Эбби, у Восточных или у Северных ворот, следует незамедлительно уйти». Оказалось, это были полезные разведданные. Как же ими воспользовался Пентагон? По-видимому, практически никак. Пентагон был занят твитами о равенстве.

Вот что написал сегодня утром сержант-майор Армии США, человек по имени Майкл Гринстон. Цитирую: «День женского равноправия напоминает нам, что мы умнее и смертоноснее, когда мы объединяемся в инклюзивную, сплочённую команду». Итак, большое, но до сих пор неизвестное число американских граждан сегодня не может выбраться из Афганистана, причём всем им грозит смерть, и в это время высокопоставленный представитель сержантского состава Армии США празднует День женского равноправия. Что бы это ни значило. Беременные пилоты истребителей…

И ещё это унизительно. Серьёзные люди смеются над нами. Возможно, ради этого всё и делается. С другой стороны, Джо Байдену на самом деле и не нужны Вооружённые силы США, чтобы защитить аэропорт Кабула. Потому что теперь этим занимается «Талибан». Генерал Кеннет Маккензи объяснил это сегодня на пресс-конференции.

КЕННЕТ МАККЕНЗИ, генерал Корпуса морской пехоты США: Это недосмотр… Знаете, не все в «Талибане» работают одинаково компетентно. Некоторые из этих ребят очень добросовестные, некоторые — нет.



«Некоторые из этих ребят-талибов очень добросовестные». Это было официальное заявление администрации Байдена. Имейте в виду: то, что вы сейчас услышали, генерал заявил уже после того, как «Талибан» пропустил через пропускной пункт в аэропорту террориста-смертника, который убил 13 американцев. Но мы всё равно будем им доверять!

Сегодня администрация Байдена, по-видимому, доверяет «Талибану» достаточно, чтобы делиться с ним секретными разведданными. И снова послушаем генерала Маккензи.

КЕННЕТ МАККЕНЗИ: Ещё мы делаем вот что: мы делимся вариантами этой информации с «Талибаном», чтобы они могли вести поиски за нас. И мы полагаем, что некоторые теракты были предотвращены ими… И ещё мы используем «Талибан» как инструмент, чтобы как можно лучше себя защитить… Итак, у нас с ними есть общая цель. И пока мы придерживаемся этой общей с ними цели, сотрудничество с ними полезно. Благодаря им, мы меньше беспокоимся за безопасность.

Итак, теперь у нас есть общая цель с «Талибаном». Об этом говорит один из руководителей Вооружённых сил США. Естественно, «Талибан» теперь должен позаботиться о защите наших граждан. Эй, Америка! Вот твои новые телохранители! Плохая новость в том, что они талибы!

Трудно поверить, что всё это действительно происходит и что это видео, которое мы вам сейчас показали, настоящее. Но это происходит, и видео, к сожалению, настоящее. Итак, какую же информацию администрация Байдена теперь передаёт «Талибану»? Как пишет Politico, «власти США предоставили «Талибану» список имён граждан США, лиц, имеющих вид на жительство в США, и афганцев-союзников, чтобы их пропустили за внешний периметр городского аэропорта».

Погодите-ка… Что?! Мы передали «Талибану» имена граждан США в Афганистане? У нас что, больше нет сил специального назначения? Зачем нам это делать? Зачем нам передавать эти сведения «Талибану»? Это не может быть правдой! Но это правда. Администрация Байдена вручила «Талибану» список американцев, до сих пор находящихся в Афганистане. И Джо Байден сегодня это практически подтвердил. По-видимому, это облегчает задачу талибам. Вопрос в том, что именно они считают своей задачей. Сегодня это один из многочисленных вопросов.

Дата выхода в эфир 26 августа 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.