Скандалы: Четыре президента и золотые рудники

Как в Киргизии возникло крупнейшее коррупционное дело с участием глав экс-глав республики

В Киргизии опять неспокойно. Недовольные граждане выходят на улицы, а хозяева высоких кабинетов и богатых особняков вздрагивают от телефонных звонков. В республике разгорается грандиозный коррупционный скандал с участием бывших президентов, высокопоставленных чиновников и влиятельных политиков.

Их подозревают в злоупотреблении полномочиями в ходе приватизации крупнейшего в стране золотого рудника Кумтор в 1992 году. Якобы соглашения с иностранцами на разработку месторождения принесли стране убытков на миллиарды долларов и множество экологических проблем. О серьезности происходящего говорит тот факт, что первый президент Киргизии Аскар Акаев, против которого новые власти возбудили несколько уголовных дел, спустя 16 лет решил вернуться на родину, чтобы дать показания. Что именно он рассказал, неизвестно, но после публичного покаяния опальный политик благополучно отбыл обратно в Россию. Почему власти «упустили» возможность задержать беглого президента и какими проблемами может обернуться для Киргизии очередной этап битвы за золотой рудник — в материале «Ленты.ру».

Ущерб интересам

Доктор технических наук Аскар Акаев политическую карьеру сделал в перестройку. Президентом он стал еще в советское время, в 1990 году, а потом несколько раз переизбирался в независимой Киргизии. Однако стать несменяемым «отцом отечества» у него не вышло.

В феврале 2005 года в Киргизии состоялись парламентские выборы. Оппозиция заявила о массовых нарушениях и вышла на улицы. Протестующие обвиняли власти в фальсификации выборов, коррупции и семейственности. Было объявлено о создании параллельных органов власти. Начались захваты областных администраций, местные силовики стали переходить на сторону народа.

Сначала Акаев отказывался уходить в отставку. Власти утверждали, что протесты в Киргизии устраивают наркомафия и религиозные экстремисты. Но 24 марта крупный оппозиционный митинг в Бишкеке перерос в столкновения с силовиками, штурм и захват дома правительства. Акаев покинул Киргизию, а 4 апреля, уже находясь в Москве, сделал официальное заявление о сложении с себя президентских полномочий. К власти в стране пришел один из тогдашних оппозиционных лидеров Курманбек Бакиев.

С тех пор Акаев живет в Москве и занимается научной деятельностью. В 2010 году на родине его официально лишили статуса бывшего президента и неприкосновенности. А в июле этого года Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил, что Акаев и Бакиев (его свергли в 2010-м) объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

Как утверждают силовики, Акаев привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностным положением в результате заключения соглашения с канадскими инвесторами в 1992-1994 годах. По аналогичным статьям проходит и Бакиев — за заключение более поздних соглашений с инвесторами. Более того, следствие устанавливает возможную причастность еще двух бывших президентов, Алмазбека Атамбаева (правил с 2011-го по 2017 год) и Сооронбая Жээнбекова (2017-2020 годы), к заключению заведомо невыгодных для Киргизии договоров с канадскими компаниями.

4.252 миллиарда долларов составил налоговый и экологический ущерб от деятельности «Кумтор Голд Компани», по данным властей Киргизии

Среди фигурантов дела Кумтора оказались видные киргизские политики и высокопоставленные чиновники. ГКНБ утверждает, что следствие получило доказательства «масштабной коррупции на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами», условия соглашений с которыми «не отвечали интересам народа Кыргызстана».

Высшие должностные лица ставили интересы канадской компании Centerra Gold Inc. «выше национальных» и предоставили ей неограниченные возможности «в ущерб экологии и экономическим интересам» страны, считают силовики. Уже арестованы два бывших премьера Мухаммедкалый Абылгазиев и Темир Сариев, бывший спикер парламента и брат экс-президента Асылбек Жээнбеков, экс-полпред президента в парламенте Данияр Нарымбаев и Тайырбек Сарпашев, ранее занимавший пост вице-премьера. Еще один экс-премьер Омурбек Бабанов был выпущен из СИЗО по состоянию здоровья и улетел лечиться за рубеж. Несколько бывших депутатов отпустили под домашний арест за сотрудничество со следствием. Ряд бывших должностных лиц получили уведомления о том, что являются подозреваемыми.

Расследования касаются не только экономики. Абылгазиева обвинили в том, что он в обход постановления правительства незаконно выделил «Кумтор Голд Компани» дополнительную землю. В результате площадь рудника увеличилась почти вдвое, в нее вошли несколько ледников и заповедная территория. Возобновлены уголовные дела о смертельных случаях на месторождении, произошедших в 2018-2020 годах. «У нас есть претензии к руководству компании, которое из-за несоблюдения технических норм безопасности допустило смерти работников рудника», — заявил депутат и глава комиссии по проверке Кумтора Акылбек Жапаров.

19 человек погибли на Кумторе, по данным киргизских властей. Еще 47 — стали инвалидами

Кроме того, экс-премьер Бабанов и бывший спикер Жээнбеков, по версии следствия, в 2012 году ставили палки в колеса парламентской комиссии, которую возглавлял нынешний президент Садыр Жапаров. Комиссия требовала признать прошлые соглашения по Кумтору незаконными и создать новое предприятие, управлять которым будет государство. Предложение не поддержали. Тогда президентом страны был уже Атамбаев, а свергнутый во время массовых протестов в 2010 году Бакиев находился в Белоруссии, где проживает до сих пор.

Бакиев, приговоренный к пожизненному заключению за целый ряд преступлений, не спешит возвращаться в Киргизию. А вот первый президент страны Акаев неожиданно прилетел в Бишкек 2 августа 2021 года. Сразу из аэропорта он отправился давать показания в ГКНБ. На появившихся в сети кадрах видно, как бывший президент в окружении нескольких человек спустился по трапу самолета и сел в поджидавшую его машину. Позже он рассказал журналистам, что в ГКНБ его «приняли с радушием», и он готов «сотрудничать и помогать». Акаев поблагодарил Жапарова за возможность приехать на родину.

Я приехал, чтобы чистосердечно и искренне рассказать, как мы строили «Кумтор» и для чего. Какие ошибки допустили. Обо всем — Аскар Акаев, первый президент Киргизии

За несколько дней в республике первый президент успел поужинать с министром здравоохранения, навестить тещу и заехать в родное село Кемин, где его тепло приветствовали на улице местные жители, а родные накрыли стол. 8 августа Акаев опубликовал видеообращение к гражданам Киргизии, в котором признал ошибки при реализации проекта «Кумтор». «Я искренне прошу прощения за допущенные мною ошибки. За то, что не оправдал надежды кыргызского народа по проекту «Кумтор»», — отметил он.

По словам Акаева, он не контролировал действия своего правительства, в результате чего полный контроль над рудником получили канадские инвесторы, «которые извлекают для себя огромную прибыль, оставили Кыргызстану мизерные дивиденды и нарастающие из года в год экологические проблемы». Покаявшись, Акаев улетел обратно в Москву.

«Столь благоприятный финал визита на родину говорит о том, что у бывшего и действующего президента, очевидно, была некая договоренность, — рассказал «Ленте.ру» эксперт Московского центра Карнеги Темур Умаров. — Акаев на старости лет хочет если не вернуться на родину, то хотя бы иметь возможность приезжать туда. Жапаров дал ему такую возможность в обмен на показания в международном арбитраже по делу Кумтора о том, что канадская компания Centerra незаконно получила долю в проекте».

«Акаев во многих интервью говорил, что его заветная мечта — вернуться в Кыргызстан. Жапаров исполнил эту мечту, а какой была цена — для Акаева не столь важно, — считает собеседник «Ленты.ру». — Кроме того, у первого президента нет никакой популярности в киргизском обществе, поэтому он не опасен для действующего лидера». Жапаров является давним критиком проекта «Кумтор» и много лет выступал за его национализацию. Именно после его прихода к власти борьба за месторождение вышла на новый уровень.

Борьба за золото и власть

Кумтор — крупнейшее высокогорное золоторудное месторождение Центральной Азии. Расположено на высоте более 4 тысяч метров над уровнем моря, в Иссык-Кульской области, в 350 километрах от Бишкека. Месторождение было открыто еще в 1970-е годы в СССР, разработка началась в 1990-е.

В 1992-м, при Акаеве, правительство Киргизии заключило соглашение с канадской горнорудной компанией Cameco. Было создано ЗАО «Кумтор Голд Компани», две трети акций которого принадлежали Киргизии, одна треть — Cameco. Коммерческое производство золота началось в 1997 году. Канадская компания освобождалась от уплаты налогов до 2003 года. Когда льготный период закончился, была создана Centerra Gold Inc., которой передали «Кумтор Голд Компани». Киргизия получила 33 процента Centerra, Cameco — 67 процентов. При Бакиеве было подписано новое соглашение.

В настоящее время Киргизия через ОАО «Кыргызалтын» владеет более 26 процентами акций Centerra, что является самым крупным пакетом. По предварительным данным, в 2020 году на Кумторе было произведено 17,7 тонны золота, валовая выручка составила 960 миллионов долларов. Доля Кумтора в общем объеме промышленного производства Киргизии составляет 23,3 процента.

12.5 процента составила доля «Кумтора» в ВВП Киргизии в 2020 году

К проекту давно высказывались не только финансовые, но и экологические претензии, в том числе — о разрушении ледников. Громкая история случилась в 1998 году. Тогда перевернулся и упал в реку Барскоон грузовик, перевозивший цианид натрия, который использовали для отделения золота от породы. Были эвакуированы несколько тысяч местных жителей. Они рассказывают, что после отравления цианидом некоторые ослепли, стали инвалидами и рано умерли. При этом сначала людей запугивали и требовали ничего не рассказывать.

В Киргизии регулярно проходили протесты из-за Кумтора. В 2017 году нынешний президент Жапаров получил 11,5 года тюрьмы за то, что за четыре года до этого вместе со своими сторонниками на митинге насильно удерживал в машине полпреда правительства по Иссык-Кульской области, взяв его тем самым в заложники.

Однако уже в октябре 2020 года в Киргизии случились очередные волнения, в результате которых лишился своего поста президент Сооронбай Жээнбеков. В ходе массовых беспорядков протестующие освободили Жапарова, и в январе он был избран президентом. Еще за день до его инаугурации ГКНБ арестовало бывшего премьера Абылгазиева. В феврале в парламенте создали комиссию, которая предложила ввести внешнее управление на руднике. Кстати, нынешний глава ГКНБ Камчибек Ташиев и спикер парламента Талант Мамытов — бывшие депутаты, которые вместе с Жапаровым устраивали митинги за национализацию Кумтора.

В мае процесс национализации месторождения был запущен. Парламент сразу в трех чтениях принял закон о внешнем управлении. Суд в Бишкеке обязал Centerra выплатить 3 миллиарда долларов в качестве штрафа за экологические нарушения. В «Кумтор Голд Компани» был назначен внешним управляющим советник президента Тенгиз Болтурук. Счета компании заблокировали, во всех офисах прошли обыски, а в центральном офисе в Бишкеке опечатали кабинеты.

Сама Centerra заявила, что власти Киргизии захватили контроль над рудником. Компания заблокировала свои активы за рубежом и лишила доступа к ним правительство Киргизии. Президент Скотт Перри обратился с открытым письмом к работникам «Кумтора», в котором заявил, что власти распространяют ложную информацию, «которая подрывает все, что было создано».

Мы ясно дали понять, что хотели бы вести переговоры с правительством Кыргызстана, однако оно неоднократно отказывалось каким-либо образом взаимодействовать с нами — Скотт Перри президент Centerra Gold Inc.

В ответ было опубликовано письмо сотрудников, которые обвинили Перри в лицемерии, лжи, стремлении любыми путями уйти от ответственности и попытке присвоить себе чужой успех. На происходящее в Киргизии отреагировала Канада. Правительство заявило, что разочаровано и обеспокоено решениями киргизских властей. «Это может негативно сказаться на объеме будущих иностранных инвестиций в Кыргызстане», — предупредили в Оттаве. При этом, по мнению наблюдателей, это не единственная проблема, с которой власти Киргизии могут столкнуться из-за своих действий вокруг золотого рудника.

Развитие дела Кумтора связано с желанием Жапарова оставаться популярным среди своих сторонников и сохранять власть, считает Темур Умаров. Глава Киргизии стал известен как политик благодаря призывам национализировать месторождение. Во время президентской кампании он отказывался от этой идеи, однако затем вернулся к ней. Спустя несколько месяцев президентства рейтинги Жапарова не растут, пояснил Умаров. «Он чувствует, что его позиции слабеют, поэтому форсирует эту тему, чтобы набрать бонусов среди электората», — уверен эксперт.

В киргизском обществе есть запрос на борьбу с коррупцией, отмечает собеседник «Ленты.ру». При этом в стране давно идет противостояние между разными группами элиты, которые конкурируют друг с другом «у всех на виду» и активно публикуют компромат. Граждане знают, что за каждым чиновником «есть какое-то дело, которое можно вспомнить, поднять и довести до суда». Так что в этом смысле нынешние действия администрации по Кумтору находят поддержку в обществе, считает Умаров.

С другой стороны, Жапаров рискует ввязаться в еще большую конфронтацию с другими участниками политической элиты, которые не хотят оказаться за решеткой. И они тоже будут предпринимать какие-то действия, чтобы защитить свою безопасность — Темур Умаров, эксперт Московского центра Карнеги

Напомним, что почти все постсоветские лидеры Киргизии покинули свои посты после народных протестов. Исключением стал Алмазбек Атамбаев. В 2017 году он мирно передал власть на выборах своему премьер-министру Жээнбекову, которому оказывал всяческую поддержку. Однако скоро отношения между ними испортились.

В 2019 году Атамбаев был арестован и обвинен в тяжких преступлениях. Чтобы задержать политика, спецназу пришлось штурмовать его резиденцию в селе Кой-Таш. Сторонники экс-президента вступили в столкновения с силовиками. Пострадали 136 человек, один спецназовец погиб. Атамбаев сдался только на второй день. Вскоре тучи стали сгущаться и над Жээнбековым. Как писала «Лента.ру», экономика и социальная сфера в Киргизии при нем сильно пострадали, во многом из-за пандемии коронавируса.

В октябре 2020 года в стране состоялись парламентские выборы. Сторонники оппозиции обвинили власти в массовых фальсификациях и вышли на улицы. Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых протестов. Исполняющим обязанности главы государства стал Жапаров, который затем выдвинул свою кандидатуру на выборах. Во время беспорядков Атамбаев, как и Жапаров, был освобожден из-за решетки своими соратниками. Однако затем снова оказался в СИЗО.

Хотя Жээнбеков не у власти, а Атамбаев в тюрьме, они не уходят с политической арены, отметил Умаров. У них есть сторонники, которые остаются на свободе и имеют политическое влияние. Некоторые СМИ «лоббируют» и продвигают их точку зрения. В стране есть люди, которые потенциально известны в обществе, обладают политическим весом и могут претендовать на власть. Поэтому дело Кумтора — один из способов Жапарова бороться с конкурентами и привлечь на свою сторону общество, считает собеседник «Ленты.ру».

Частые революции в Киргизии принято связывать с борьбой за власть и ресурсы между представителями северных и южных регионов страны. Чтобы не допустить доминирования одной из сторон, они постоянно чередуются во власти. Так, Акаев был северянином, Бакиев — южанин, Атамбаев снова представлял север, Жээнбеков — юг.

«Жапаров условно представляет северные регионы, его соратник [глава ГКНБ] Ташиев — южные. Слухи ходили, что в этом тандеме Жапаров не главный. Клановая теория условна, и нет кланов чисто северных и чисто южных, — говорит Умаров. — Но все финансовые интересы действительно сосредотачиваются вокруг представителей той или иной крупной семьи или клана. Эти группы постоянно друг с другом соревнуются».

При этом дело Кумтора может обернуться для киргизских властей серьезными проблемами и во внешней, и во внутренней политике. Москва не будет вмешиваться в ситуацию, если она не начнет угрожать стабильности всего региона, считает Умаров. Однако выиграть международный арбитраж правительству Киргизии практически невозможно. Единственный способ национализировать Кумтор — «захватить силой и физически выгнать канадцев». Но это повлечет за собой большие последствия, будут введены санкции, прогнозирует эксперт.

Это еще хуже скажется на имидже Жапарова как человека, который обещал, что экономика Кыргызстана за два года восстановится и будет расти. Он находится в сложной ситуации. Не думаю, что ему удастся как-то укрепиться в популярности. Его популярность будет снижаться — Темур Умаров, эксперт Московского центра Карнеги

Таким образом, по словам Темура Умарова, нынешний президент Киргизии в лучшем для него случае досидит свой срок до конца, а в худшем — будет свергнут, как и его предшественники.

София Сарджвеладзе