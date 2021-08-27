Скандалы: Похождения принца Эндрю

Вокруг второго сына королевы, обвиненного в изнасиловании, скандал набирает обороты

Cегодня только глухой не слышал, что принц Эндрю, герцог Йоркский, сын Елизаветы Второй, стал ответчиком по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Иск в Федеральный окружной суд Нью-Йорка направила американка Вирджиния Джуффре, до замужества известная под фамилией Робертс. По ее словам, она была сексуальной рабыней миллионера Джефри Эпштейна и ее трижды принуждали заниматься сексом с принцем Эндрю.

Известно, что принц водил дружбу с Джеффри Эпштейном и его знакомой (подругой, сексуальной партнершей, помощницей — у свидетелей этой драмы разные версии, поэтому пока все только гадают об истинном содержании их отношений) Гилейн Максвелл. И если Эпштейн в ожидании суда в прошлом году был при странных обстоятельствах найден в камере мертвым, то принц Эндрю живехонек. Давайте вспомним основные вехи его жизни перед лицом стремительно разворачивающейся на наших глазах драмы.

Как будто бы старых скандальных историй ему не хватало, вокруг Эндрю уже который год витает сексуальное иннуэндо. И если еще не все верят, что он педофил, то мерзкая тень чего-то непотребного к нему уже приклеилась настолько сильно, что после прочтения очередных статей неминуемо хочется пойти и вымыть руки.

А как хорошо все начиналось! Родившийся в Букингемском дворце красивый мальчик вырос в храброго солдата — в 1982 году Эндрю в качестве пилота вертолета участвовал в войне за Фолклендские острова с Аргентиной. Сама королева настояла на том, чтобы его послали на передовую: сын должен был разделить судьбу остальных ее подданных, сражавшихся за Великобританию. Поговаривали, что он любимчик королевы, ведь в нем воплотились качества, которыми судьба обделила Чарльза. И если об этой благосклонности раньше догадывались избранные, то после просмотра сериала «Корона» узнал весь мир. И хотя сериал всегда презентовался в качестве «игровой драмы», а не исторического документального кино, можно только предположить, каким неприятным осадком осела на сердцах остальных детей семейная тайна, ставшая достоянием общественности.

Ку Старк родилась в Америке и уже в 17 снялась в эротическом фильме. Она ждала Эндрю с войны, очень нравилась и королеве, и принцу Филиппу, и их роман протекал тихо-мирно, пока о нем не узнали папарацци. Любимец публики, участник войны, принц-плейбой (в то время он был вторым в очереди на британский трон) был всегда под пристальным вниманием прессы. «Внимание в те дни было беспрецедентным, и папарацци были повсюду. Однажды меня за волосы стащили с заднего сиденья мотоцикла; объективом фотоаппарата мне двинули в солнечное сплетение. Фотографы на мотоциклах буквально въезжали в рестораны, чтобы попытаться сфотографировать нас вместе», — вспоминала об этом времени Ку.

В конце концов папарацци вытащили на свет божий кадры из скандальных фильмов: лесбийская сцена в душе — и роман Ку и принца был обречен.

Ингрид Сьюард, автор книги «Диана: Интимный портрет», считает, что брак между Эндрю и Старк в любом случае был бы практически невозможен, независимо от эротических фильмов. «В те дни у принца могла быть любовница-актриса, как это неоднократно бывало с его предками, но никогда не было жены», — сказала Ингрид.

Кстати, годы спустя Ку Старк написала открытое письмо Меган Маркл, еще за несколько лет до того, как та вышла замуж за принца Гарри. В числе прочего она предупреждала: «Меня все еще не оставляют в покое, спустя десятилетия после того, как между мной и принцем все закончилось. Казалось бы, это абсурд. Тем не менее, добро пожаловать, Меган, здесь все именно так. А что касается твоего американского происхождения… Ты же помнишь Уоллис Симпсон?» — закончила она письмо, намекая на историю отречения от престола двоюродного прадедушки Гарри ради его американской невесты.

С другой стороны, необходимо отметить, что Ку Старк и Эндрю остались друзьями, о чем свидетельствует тот факт, что много лет спустя Эндрю стал крестным отцом дочери Старк Татьяны. Старк также бросается на защиту Эндрю всякий раз, когда возникает новый скандал, которых с момента их расставания случилось немало.

Комментируя сегодняшний, Ку описала Эндрю как человека с христианскими ценностями; «хороший мужчина, нежный, любящий, заботливый и вообще — нормальный парень».

Мы никогда не узнаем, был ли Эндрю опустошен разрывом с Ку Старк, или же он просто смирился со своей судьбой, — так или иначе, его закрутила череда романов. Он встречался с несколькими женщинами, прежде чем женился на Саре Фергюсон, дочери майора Рона Фергюсона, тренера принца Чарльза по поло.

Хотя они неоднократно виделись и раньше, но решающая встреча во время приема в Виндзорском замке была срежиссирована принцессой Дианой. Ее подружка Сара как раз рассталась со своим любовником — тот был старше на 22 года, женат и имел детей, и ее сердце было разбито. Но увидевшись с Эндрю, Сара воспряла духом, и через 6 месяцев они объявили о помолвке.

Вначале ее называли «глотком свежего воздуха»: она всегда была в прекрасном расположении духа и улыбка не сходила с ее лица. Но на самом деле все было не так гладко, как казалось со стороны. «Я вышла замуж за парня, который оказался принцем, и в придачу моряком, потому что полюбила его. И мое единственное условие было «я должна быть с тобой», — дала она интервью журналу Harper’s Bazaar в 2011 году. — Но через две недели после свадьбы Эндрю отправился в море. Я провела всю свою первую беременность в одиночестве. Когда родилась Беатрис, Эндрю получил всего 10 дней отпуска на берегу, потом он опять уехал, а я рыдала».

Но «Рыжик», как ее называла Диана, не могла долго грустить и уже ко второй беременности влюбилась в другого. Говорят, правда, и Эндрю не особенно скучал: недавно один из его приятелей, надеясь, возможно, таким образом обелить его после обвинений в сексе с малолетними, сказал, что, как у нормального моряка, у Эндрю была любовница в каждом порту, но ни одной несовершеннолетней. Тем не менее, принц предложил Саре пожить раздельно. В дальнейшем все могло бы наладиться: у пары были две замечательные дочки; говорят, даже принц Филипп проводил воспитательные разговоры с сыном на предмет восстановления семьи.

Но тут произошел инцидент, сыгравший роковую роль в их отношениях.

В далеком августе 1992 года я уже писала о нем для «МК», а на днях Ричард Кей, легендарный писатель, конфидент принцессы Дианы, вспомнил, как получил неподписанное сообщение на свой пейджер, оно гласило: «Рыжик в беде». Он знал, что сообщение пришло от Дианы, принцессы Уэльской, и прекрасно понял, о ком идет речь. Ричард подружился с Дианой в качестве королевского корреспондента газеты «Мейл» и все больше втягивался в затяжную войну Уэльских, но в то время все слухи, окружающие королевскую семью, были сосредоточены на Саре Фергюсон. Ходили разговоры, что ее истинные отношения с техасцем Джоном Брайаном должны были наконец раскрыться. И Диана, очевидно, пронюхала об этом.

Ричард позвонил по нескольким номерам и узнал, что интимные фотографии этой пары на вилле на юге Франции должны были выйти наутро в ведущих газетах страны. Они доказывали, что Брайан был гораздо больше, чем «финансовым консультантом», которым он себя называл. На фотографиях было видно, как он ласкает герцогиню и сосет ее пальцы ног. Дело усугублялось тем, что герцогиня была топлес, а рядом сидели ее маленькие дочки.

Поздно вечером, когда разразилась эта история, Брайан, которого хорошо знал Ричард, спросил, может ли он получить ранний экземпляр газеты, публикующей снимки, и тот примчался в его квартиру в Челси с одним из них в руках.

Телефон трезвонил без остановки, вокруг валялись коробки из-под пиццы, а Брайан лихорадочно листал газету. «О боже, — бормотал он. — Фотограф, должно быть, прятался прямо там, в этом чертовом саду!.. <…> Черт возьми! Я не сосал ее пальцы, я целовал их!»

Было уже за полночь, но он поспешил на кухню, чтобы ответить на другой звонок. Это была Сара, звонившая из поместья Балморал, где она находилась со всей королевской семьей.

Всегда спокойный собеседник, Брайан пообещал ей, что все будет хорошо, но видно было, что он и сам в это не верил. Уже через несколько часов эти фотографии разлетятся по всей Англии и — самое ужасное — они будут лежать на столе для завтраков в замке королевы.

Герцог и герцогиня Йоркские развелись в 1996-м, но долгое время продолжали жить вместе. Они воспитывали детей и всегда помогали друг другу. Особенно когда Ферги, как ее стали называть, познакомилась с бизнесменом и предложила познакомить его с принцем Эндрю, попросив за «доступ к телу» бывшего мужа внушительную сумму денег. Бизнесмен оказался корреспондентом, разговор был записан на пленку. Сначала она не поверила в свое невезение, а потом не нашла ничего лучшего, чем сказать, что была пьяна. Потом она влезла в долги и стала давать платные интервью. А потом ее долги выросли настолько, что их было уже ничем не покрыть.

В свете ареста Джеффри Эпштейна, обвиненного в изнасилованиях, торговле людьми и принуждении несовершеннолетних к занятию проституцией, недавно всплыл еще один скандальный факт, касающийся герцогини. Сара приняла от Эпштейна 18 000 долларов, которыми он хотел помочь реструктурировать ее долги. После того как The Telegraph обнародовал информацию о платеже в 2011 году, Фергюсон также признала, что именно принц Эндрю организовал этот «дар». Она назвала это соглашение «гигантской ошибкой». Многие сочли, что Сара, вместо того чтобы взять вину на себя (в конце концов, это были ее долги!), предпочла показать пальцем на Эндрю.

Принц Филипп до самой смерти слышать не мог ее имени и отказывался находиться с ней в одном помещении. По слухам, время от времени он в присутствии королевы, притворяясь, отвечал на звонок телефона: «Что? Ферги сбил автобус?» — и заливался хохотом, глядя на обеспокоенное лицо королевы.

Последние новости

Если Эндрю счел, что его неприятности остались позади, когда он развелся с Ферги, то он основательно просчитался.

Гражданский иск, в соответствии с законом 2019 года о детях-жертвах, позволяющий жертвам предъявлять юридические претензии в связи с жестоким обращением независимо от того, как давно произошло предполагаемое преступление, был подан в федеральный суд Нью-Йорка Вирджинией Джуффре. Принц Эндрю всегда категорически отрицал какие-либо сексуальные контакты или отношения с ней, но она заявила, что «уже давно настало время привлечь его к ответственности» за якобы сексуальное насилие над ней в то время, когда она была подростком.

Принц является единственным ответчиком по ее гражданскому иску, хотя Джеффри Эпштейн и его бывшая подруга Гилейн Максвелл в нем часто упоминаются. «В этой стране ни один человек, будь то президент или принц, не стоит выше закона и ни один человек, каким бы бессильным или уязвимым он ни был, не может быть лишен защиты закона», — говорится в иске г-жи Джуффре, которая неоднократно выдвигала свои обвинения против Эпштейна, Максвелл и Эндрю, но этот иск — первый случай, когда она фактически бросает вызов лично принцу и вызывает его на дуэль в суд.

О чем же конкретно говорится в документах, касающихся герцога Йоркского?

Во-первых, г-жа Джуффре утверждает, что Гилейн Максвелл завербовала ее в качестве проститутки, когда она работала в клубе «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич, штат Флорида, и в период с 2000 по 2002 год Джеффри Эпштейн летал с ней по всему миру и подвергал ее сексуальному насилию в «многочисленных местах».

Принц Эндрю подтвердил, что впервые встретил Эпштейна в 1999 году. В журналах полетов зарегистрированы многочисленные полеты принца Эндрю на частном самолете Эпштейна. Королевская семья подтвердила, что он летал на частном самолете Эпштейна и останавливался в разных домах, принадлежащих Эпштейну. Также сотрудники Эпштейна подтвердили в показаниях под присягой, что видели принца Эндрю в его домах.

В 2000 году Эпштейн и Максвелл посетили вечеринку по случаю 40-летия принца Эндрю. В том же году принц Эндрю устроил вечеринку по случаю дня рождения Максвелл в Сандрингеме, королевской резиденции, и Эпштейн тоже был среди гостей. В 2006 году принц Эндрю пригласил Эпштейна на вечеринку по случаю 18-летия своей дочери, несмотря на то, что всего за месяц до этого Эпштейна обвинили в том, что он привлек несовершеннолетнюю к проституции.

Это все подтвержденные факты. Но есть и другое.

Г-жа Джуффре утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны герцога в доме Гилейн Максвелл в Лондоне, куда они пришли после известного ночного клуба «Трамп», и что именно здесь якобы была сделана фотография, на которой он обнимает ее за талию. В клубе, рассказала Вирджиния, принц отвратительно танцевал и изрядно потел. «Это было омерзительно!» — сообщила она, но ей было известно, что от нее ожидалось, поэтому она поехала с ним домой к Максвелл. В интервью Newsnight герцог сказал, что не знает, кто такая Вирджиния Робертс-Джуффре, и никогда ее не встречал. В тот день, оказывается, и он это точно помнит, он повел дочек на детский день рождения в «Пицца Хат». А фото — не помнит такого, и задался вопросом, а его ли это рука на изображении. Тут же нашлись комментаторы, подвергшие сомнению ее подлинность: слишком неестественно стоит принц, в таком положении лицо должно быть повернуто в другую сторону, явно сфабрикованная фотография! Насчет отвратительных танцев промолчал, а насчет «изрядно потел» искренне возмутился. Оказалось — и это стало сенсационной новостью на несколько часов и повлекло за собой создание многочисленных мемов, — принц не потеет! Он страдает заболеванием (полученным во время Фолклендской войны), которое делает потоотделение невозможным.

В судебном документе говорится, что принц Эндрю знал, что Джуффре было 17 лет и она стала жертвой сексуальной торговли, а также намекается на то, что она опасалась за свою жизнь ввиду того, что была окружена богатыми и влиятельными людьми, которые оказывали на нее психологическое давление и подавляли ее волю.

А как критикуют Скотленд-Ярд за то, что они, невзирая на многочисленные обвинения, не открыли «домашнего» дела против принца! Комиссар службы столичной полиции Крессида Дик, пожалуй, одна из самых известных полицейских на сегодняшний день, сказала, что в настоящий момент дело разбирается в Америке и столичная служба, конечно же, придет на помощь, если в этом будет нужда, но не более.

Аргументы, что если бы принц не был принцем, а был убежденным педофилом, да еще и принадлежал к этническим меньшинствам, то дело бы было открыто в одну секунду, полиция не комментирует. Естественно, если принять во внимание, что столичная полиция предоставляет личную охрану членам королевской семьи, то логично предположить, что, если обвинения имеют под собой хоть какую-то почву, один из охранников принца сопровождал его по тем адресам и в те дни, когда он утверждает обратное. В этом случае происходит конфликт интересов, привлекать внимание к которому ни у одной из сторон интереса нет. С другой стороны, столичная полиция должна действовать по принципу «без страха и корысти», а когда этого не происходит, то подрывается доверие к полиции и королевской семье, препятствующим бескомпромиссному расследованию.

Есть вероятность, что принц воспользуется иммунитетом члена королевской семьи и попробует затянуть следствие. Несмотря на то что принц Эндрю полностью отрицает все выдвинутые против него обвинения, он в положении хуже не придумаешь.

Вполне вероятно, что он опять начнет потеть.

Алена Мучинская