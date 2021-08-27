 

В России 19 509 человек заболели ковидом за сутки

27.08.2021, 17:50, Разное
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За минувшие сутки в официальная статистика в России пополнилась 19 509 случаями заражения новой коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших за этот же срок пациентов оценивается в 19 217 человек. Также сообщается о 798 летальных исходов, пишет RT.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве – 1509 случаев. В Санкт-Петербурге, который расположился на втором месте этого антирейтинга, их 1395. Московская область, занявшая третью строчку, отчиталась о 786 заболевших ковидом.

За все время наблюдений в России было выявлено 6 844 049 случаев коронавируса. При этом число полностью выздоровевших человек составляет 6 112 035. Кроме того, в официальную статистику попали данные о 180 041 летальном исходе, сообщает “Общественная служба новостей”.

Отметим, эксперты поговаривают о вероятности новой волны заражений коронавирусом. Прошлую удалось побороть благодаря своевременно принятым мерам, в числе которых – активная кампания по вакцинации. Прививки от коронавируса помогают сильно снизить число заражений в общем, а также защищают тех, кто их сделал, от тяжелого течения болезни, передаёт телеканал “360”.



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