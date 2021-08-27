Общество: Израильский метод спасения Крыма от засухи требует осторожности

Озвучиваются все новые идеи о том, как решить проблему водоснабжения Крыма – в частности, речь идет о системах опреснения воды. Нечто подобное создавалось и в СССР, и действует сегодня в Израиле. Однако Израиль обнаружил и большие проблемы, присущие этому методу. Между тем, некоторые резервы водоснабжения полуострова пока еще не используются.

Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию «Ростех») рассказала на «Армии-2021», что работает над газотурбинной техникой для опреснения воды в Крыму. Заместитель гендиректора корпорации Михаил Ремизов не сказал конкретный облик такой установки. Отмечается, что она сможет при необходимости опреснять воду, а при отсутствии необходимости в воде — давать электроэнергию.

Технически речь может идти только об одном варианте — опреснении морской воды за счет ее нагрева от газовой турбины. Это чем-то похоже на советский атомный реактор для опреснения в городе Шевченко, на берегу Каспия (реактор на быстрых нейтронах БН-350). Он лучше своей гибкостью: АЭС тратит на опреснение одно и то же количество энергии круглый год, а газовая турбина сможет делать это только при острой нужде в воде.

Такое решение будет давать воду дешевле полудоллара за кубометр — этому поможет тот факт, что черноморская вода содержит в два раза меньше солей, чем средиземноморская. А именно из последней в Израиле получают пресную воду по 47 центов за кубометр.

И тем не менее, у этого подхода есть серьезные проблемы. Израиль начал применять его десятки лет назад, поэтому обнаружил эти проблемы первыми.

Во-первых, как показывают научные работы, в местах сброса отходов опреснения воды существенно снижается количество морских организмов. Это неизбежно: любое опреснение морской воды, кроме собственно воды пресной дает и «рассол», где концентрация солей в разы выше, чем в остальном море.

Во-вторых — и даже в главных — по мере роста доли опресненной морской воды в израильском гидробюджете выяснилось то, что экипажи подводных лодок знали десятки лет тому назад: дистиллированная вода при длительном потреблении вредна для здоровья. В ней нет растворенных магния, кальция и йода, которые есть в обычной питьевой воде из рек или скважин.

Уже в 2017 году крупное научное исследование показало, что 85% израильских беременных и 62% школьников демонстрируют уровни йода ниже рекомендованных ВОЗ. В среднем израильские дети показывают концентрацию йода в тканях на 10% ниже, чем считает нужным ВОЗ. Это потенциально очень опасно: дефицит йода ведет к разбалансированию тиреоидных гормонов, которые управляют развитием организма, начиная со стадии плода. При их дефиците могут возникнуть проблемы с умственным развитием ребенка.

Кроме того, вода с низким содержанием магния и кальция ассоциируется с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Проблему можно решить, разбавляя каждый литр опресненной воды двумя литрами обычной: это снизит поступление нужных веществ в организм лишь на треть. Так, например, делают в Каталонии. Но возникает вопрос: на самом ли деле Крым в этом нуждается?

Израиль почти на одну пятую меньше Крыма и расположен в значительно более засушливой части мира: здесь куда выше средняя температура, то есть выше испарительные потери воды из пресных водоемов. Технически в Крыму совсем не обязательно именно опреснять воду, важнее уметь использовать имеющуюся. И вот тут у Израиля действительно стоит поучиться.

Задумаемся: общая емкость всех водохранилищ Крыма — всего 400 миллионов кубометров, и еще 150 миллионов из них раньше потребляли только воду, получаемую из Украины (сейчас не поступающую). Это очень небольшой объем: только озеро Кинерет (Галилейское море в Библии) содержит 4 миллиарда кубометров пресной воды и только в 2019 году из него на нужды снабжения Израиля взяли 560 миллионов кубометров. Эта цифра близка к общему годовому потреблению воды современным Крымом. Надо отметить, что всего водохранилищ в Израиле 2000, и большинство из них объединено крупным водоводом в одну систему.

Россия — один из мировых лидеров по емкости искусственных водохранилищ, в том числе не относящихся к ГЭС. Загорское водохранилище под Москвой используется как накопитель воды без участия рек, и имеет емкость в 30 миллионов кубометров. Постройка сети подобных водохранилищ по всему Крыму позволила бы куда полнее использовать избытки дождевой воду после сильных ливней, которые пока, при обильных дождях, просто сбрасываеюся в море.

В общем-то власти Крыма уже заявили о строительстве двух новых водохранилищ, на 23 миллиона кубометров общей емкости. Но в сравнении с реальными потребностями полуострова это очень и очень немного. Также пока нет даже намерений объединить все основные водохранилища Крыма в одну систему, чтобы перебрасывать избытки из одного хранилища в другие. Между тем, природа полуострова (осадков в засушливой части втрое меньше, чем на южном берегу Крыма) сама подсказывает такие решения.

Другой момент израильского опыта: там вторично используют более 80% всех сточных вод.

Их подвергают доочистке и затем применяют для орошения в сельском хозяйстве. Вне Израиля таких результатов пока нет ни в одной стране мира: как правило, проще пустить на орошение обычную пресную воду. Однако израильский опыт показывает, что экономически такой путь не слишком дорог. Если Крым активно пойдет по нему, проблема дефицита воды также уменьшится.

Сейчас уже видно, что в ближайшие годы проблемы снабжения Крыма водой решены не будут: нужные для этого темпы строительства водохранилищ не набраны. В этой ситуации очень вероятно, что использование опреснительных установок в 2020-х годах все же случится. Но, по причинам описанным выше, они в любом случае не станут главным источником воды в этой части страны.

Магистральный путь развития здесь — использование того миллиарда кубометров возобновляемых водных ресурсов, что полуостров получает в виде дождей. Вторичное использование сточных вод и опреснение морских может стать лишь вспомогательными, но никак не основными источниками.

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