Курс рубля к доллару резко вырос после заявлений главы ФРС США

Рубль резко усилил рост на фоне заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул: доллар опускался до 73,63 рубля, евро до 86,86 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 17.31 мск курс доллара расчетами «завтра» падал на 51 копейку – до 73,72 рубля, курс евро – на 33 копейки, до 86,91 рубля. До выступления главы ФРС доллар терял примерно 20 копеек, евро – 10 копеек, передает РИА «Новости».

Пауэлл, в частности, заявил, что участники рынка считают нынешний всплеск инфляции в США временным явлением и верят в ее возвращение к 2%. Также он заявил, что было бы ошибкой ужесточать политику центробанка в качестве реакции на явления, которые могут оказаться временными.

Ранее сообщалось, что курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек, курс евро поднялся на 18,25 копеек.