Штрафы за громкую музыку из машин и рев моторов предложили ввести по всей России

В РФ могут начать штрафовать за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей, соответствующие изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях, сообщила первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

«Вследствие того, что подобные правонарушения регулярно совершаются не только в Москве, но и в других городах, планируется, что данный состав войдет в статью «Хулиганство» в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях РФ, внесение которого в Государственную Думу ожидается в ближайшее время», – сообщила Рукавишникова РИА «Новости».

Она добавила, что идея мэра Москвы Сергея Собянина, который предложил ввести проект закона в Мосгордуму о штрафе в минимум 5 тыс. рублей за нарушение тишины, понятна и закономерна.

«Любители ездить без глушителя или сотрясать все вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой, как в ночное, так и в дневное время. Поэтому подобные проявления неуважения к обществу должны строго пресекаться», – сообщила член Совета Федерации.

Напомним, Собянин предложил повысить штраф для нарушающих по ночам тишину автомобилистов в 10 раз, до 5 тыс. рублей. По мнению главы города, 5 тыс. рублей должны быть минимальным штрафом, его нужно «привязать» его к мощности машины, как это сделано с транспортным налогом.