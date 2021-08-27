 

Для того, чтобы подстричь челку, салон не нужен. Стригу дома за 5 минут с помощью гребешка

27.08.2021, 17:30, Разное
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Теперь, благодаря простому лайфхаку, можно подстричь челку самостоятельно буквально за несколько минут. Она приобретает красивые очертания, обрамляет скулы и смотрится аккуратно, а для стрижки потребуются лишь гребешок и хорошие парикмахерские ножницы.

Как стричь челку самостоятельно

На сухих чистых волосах выделите пробор по центру головы, относительно него мы и будем отделять пряди для стрижки.

Ручкой гребешка с острым кончиком отделите прядь с правой стороны от пробора под небольшим углом по направлению ко лбу.

Должно получиться вот так. Чтобы основная масса волос не мешала в работе, ее можно подхватить заколкой и повторить процедуру с другой стороны пробора.

Выделенную часть волос прочешите гребнем и немного натяните.

Поверните расческу по часовой стрелке, чтобы челка закрутилась на один оборот и обстригите кончики.

Проверьте длину, отпустив прядки. Если потребуется коррекция, дальше можно справиться уже без гребешка.

Соберите челку пальцами в хвостик, закрутите ее по часовой стрелке уже без гребня и откорректируйте длину ножницами.

Расчешите волосы и оцените проделанную работу.

Челка красиво обрамляет лицо, не закрывая при этом линию бровей и глаз. Стрижка таким способом очень проста и не требует особых навыков.



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