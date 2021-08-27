Лолита Милявская рассказала, как живет ее 22-летняя дочь

Впервые за последние два года пятидесятисемилетняя певица Лолита Милявская повстречалась со своей единственной дочерью Евой. Девушка сейчас учится в одном из высших учебных заведений Польши, ей двадцать два года. Звездная мама сделала неожиданное признание по поводу личной жизни дочери.

«Вокруг одни дебилы»

Лолита призналась, что при встрече поинтересовалась у дочери, как у нее обстоят дела на личном фронте. Ева сказала, что никак и аргументировала это тем, что «вокруг одни дебилы». Артистка призналась, что отчасти разделяет мнение дочери по поводу женихов. Ведь у нее самой за плечами несколько неудачных браков. По словам Лолиты, дочь всегда успеет повторить ее походы в ЗАГС.

Исполнительница хита «На “Титанике”» сказала, что сейчас действительно пандемия, не самое благоприятное время для налаживания личной жизни. К тому же Ева больше сосредоточена на учебе. Она проводит очень много времени за компьютером, но в социальных сетях не сидит.

Лолита призналась, что многие ее друзья удивляются своим детям и говорят: мол, мы в вашем возрасте «тусили», а вы сидите по домам за гаджетами. Певица не видит в этом никакой проблемы. Она сама в свое время не была такой уж тусовщицей, но наверстала все сполна после сорока лет. Звездная мама убеждена, что и ее дочь тоже при желании успеет повеселиться в клубах.

Жизнь с бабушкой

Ева появилась на свет незадолго до расставания Лолиты с Александром Цекало и до распада их творческого кабаре-дуэта «Академия». Певице нужно было заниматься развитием карьеры, поэтому ей на помощь пришла мама. И практически с самого младенчества Ева проживала со своей бабушкой в Киеве. Там же она окончила школу, но после получения аттестата решила получить образование в Европе.

Мать и дочь видятся нечасто из-за сильной занятости артистки. До пандемии они каждое лето отдыхали в доме Лолиты в Болгарии.