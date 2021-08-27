 

Личное мнение: Задрот и выкидыш – вот и все новости

27.08.2021, 17:26, Разное
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Я почему-то всегда думала, что Екатерина Варнава из Камеди — смешной и добрый человек, который просто никому не нужен. Ни мужикам, ни зрителю.

«Не афишировали наши отношения, потому что Дима задрот. Ему очень некомфортно среди людей из-за некоторых особенностей его внешности», — ни с того, ни с сего рассказала Екатерина о своих отношениях с Дмитрием Хрусталёвым.


Фото: Соцсети

Не люблю ошибаться в людях. Если бывший тебе чем-то насрал, отомсти ему тихо — всем-то зачем рассказывать, какой он задрот?

И дальше Катю понесло уже про выкидыши, как любят некоторые наши селебруны.

Детей у Варнавы нет. Понимаю — не от задротов ведь рожать. Что прошлого, что нынешнего.

Ну так и скажи, казалось бы. Но нет — вдруг инстаграмная публика осудит? Значит, нужно сказать, что ребёнок в принципе был — от Кисломолочного, но случился выкидыш:

«У меня произошел выкидыш. Очень серьезно переживала это. Передо мной никогда не стоял выбор: делать аборт или нет. Я всегда хотела ребенка. Так случилось, что о своем положении узнала на третьем месяце, было отщепление плода. В общем, произошло все очень сумбурно и быстро».

Не совсем поняла, при чём тут аборт, если был выкидыш, и почему о беременности Катя узнала только в третий месяц, но это неважно — главное, никто не упрекнёт теперь, что КВНщица детей не хочет.

Ну, не повторяться ведь снова, что не только прошлый был задротом, а рожать просто не от кого, верно? Это было бы скучно и навеяло бы нехорошие мысли у многомамочек, всё-таки нарожавших кучу малу от своих задротов.

В итоге, вместо смешной и доброй Кати, я увидела злую женщину в возрасте, у которой не сложилась личная жизнь, и она, нападая, оправдывается, почему у неё нет ребёнка.

Зачем я это увидела?

Источник: Лена Миро



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