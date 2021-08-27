Татьяна Михалкова поздравила внучку с днем рождения: “Ты – наша радость”

У режиссера и общественного деятеля Никиты Михалкова, который был женат дважды, всего 11 внуков и один правнук. Дети Никиты Сергеевича и его второй жены Татьяны Евгеньевны подарили им семеро внуков. Сегодня дочери Артема Михалкова Наталье исполнилось 19 лет. По такому случаю бабушка именинницы опубликовала пост в социальной сети, в котором поделилась архивными и свежими фото внучки.

Наташенька, поздравляем с днем рождения! Ты – наша радость! С тобой путешествовать очень легко. Тебя любит вся наша большая семья, – обратилась к Наталье ее бабушка в Instagram.

Наталья Михалкова с дедом Никитой Михалковым

Среди фото оказались и снимки, сделанные совсем недавно. В середине августа бабушка с внучкой отдыхали в Греции. Татьяна Евгеньевна делилась яркими фото и видео с отпуска со своими подписчиками в сети. Многие интернет-пользователи отметили внешность Натальи Михалковой, названной, к слову, в честь прабабушки – известной переводчицы Натальи Кончаловской, которой сыновья Никита и Андрей безмерно гордятся и всегда ставят в пример.

Михалковская порода, особенная красота, – писали подписчики в комментариях.

Недавно Наталья Михалкова закончила школу и теперь учится в высшем учебном заведении, правда, в каком именно, не афиширует. Девушка ведет закрытый образ жизни, избегая внимания общественности. Наталья – дочь Артема Михалкова и его первой жены Дарьи, с которой он прожил в браке 15 лет. Напомним, Артем и Дарья разошлись, когда девочке было всего 10 лет.

В прошлом году Артем Михалков снова стал отцом – его вторая жена, которую тоже зовут Дарья, родила ему сына Александра. Об этом актер рассказал в программе Бориса Корчевникова “Судьба человека”. На тот момент сыну Артема и Дарьи было уже три месяца.

Наталья с братом Александром