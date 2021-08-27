 

Памфилова разрешила аннулировать голоса за кандидатов от “Умного голосования”

27.08.2021, 17:11, Разное
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На прошедшем совещании в ЦИК глава ведомства Элла Памфилова сообщила, что территориальные избирательные комиссии могут по своему усмотрению аннулировать все голоса, отданные за кандидата, поддержанного “умным голосованием”, если их количество будет выглядеть подозрительно большим.

“Мы даем такое право ТИКам, оно есть по закону, что если есть подозрение на вмешательство в процесс выборов, а ”Умное голосование” это и есть прямое вмешательство, то есть влияние на голоса избирателей, когда за них принимают решение, за кого голосовать, то в таком случае эти голоса аннулируются и победа отдается следующему кандидату. Мы за честные выборы и всегда были против любой накрутки голосов, и здесь это не пройдет. К сожалению, снять таких кандидатов мы уже не можем, но обнулить неправомерные, приписанные голоса за них можем, что и будем делать. Конечно, кандидаты в этом случае вольны обратиться в суд, и мы подчинимся решению суда, если будет решение, голоса восстановим”, – заявила глава ЦИК.

Председатель Центризбиркома напомнила, что по законодательству запрещены разного рода избирательные стратегии, а кандидаты и партии могут агитировать исключительно за себя, а не против конкурентов. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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