Компания TCL обещает выдавать зарядные устройства мощностью 66 Вт

Представители компании TCL объявили о выходе на рынок первого смартфона под новым брендом Thunderbird. Название модели гаджета – FF1. Основной ее изюминкой будет зарядное устройство мощностью 66 Вт, позволяющая «оживить» разряженный аккумулятор всего за несколько минут.

Новый смартфон должен появиться в продаже после 10 сентября, сообщают источники в компании-производителе. Базовая цена устройства установлена на уровне 385 американских долларов. За эту сумму покупатель получит смартфон с объемом оперативной памяти 8 Гб и с накопителем 128 Гб.

Если же вы закажете смартфон с объемом основной памяти 256 Гб, то цена на него составит 430 американских долларов. Показатель ОЗУ останется тем же, что и в предыдущем случае.