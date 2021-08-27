Xiaomi обещает замедлять зарядку на «чужих» аккумуляторах

Компания Xiaomi официально предупредила пользователей, что она намерена искусственно замедлять работу зарядных устройств в тех случаях, когда пользователь на выпущенный под данной маркой смартфон установит сторонний аккумулятор.

Использовать «чужую» батарею, в принципе, можно. И фирменное зарядное устройство будет пополнять ее, но с намного меньшей скоростью. Ранее аналогичное решение принял американский производитель Apple.

Замедление работы зарядного устройства будет происходить на программном уровне. Данное нововведение еще раз подтверждает, что крупные производители электроники начали бороться с «левыми» запчастями, в том числе и аккумуляторными батареями. В данном случае, ограничитель появится в обновленной версии Mi Security.