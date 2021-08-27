 

Эксперты Роскачества рассказали, какие смартфоны лучше покупать для школьников

27.08.2021, 17:08, Новости дня
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По словам представителей Роскачества, выбирая смартфон для своих детей школьного возраста, родителям нужно помнить, что мобильный гаджет должен соответствовать трем основным критериям.

Прежде всего, это должен быть недорогой смартфон, чтобы в случае утери или повреждения можно было тут же купить ребенку такой же. Ведь дети-то часто теряют и ломают свои игрушки. Поверьте, то же самое будет происходить и со смартфонами.

Желательно, чтобы у смартфона был достаточно емкий аккумулятор. В противном случае вы будете терять связь только потому, что быстро садится батарея. Наконец, родителям советуют покупать ударопрочные смартфоны для детей. Чем младше ребенок, тем чаще аппарат будет падать на пол.



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