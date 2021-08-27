Эксперты Роскачества рассказали, какие смартфоны лучше покупать для школьников

По словам представителей Роскачества, выбирая смартфон для своих детей школьного возраста, родителям нужно помнить, что мобильный гаджет должен соответствовать трем основным критериям.

Прежде всего, это должен быть недорогой смартфон, чтобы в случае утери или повреждения можно было тут же купить ребенку такой же. Ведь дети-то часто теряют и ломают свои игрушки. Поверьте, то же самое будет происходить и со смартфонами.

Желательно, чтобы у смартфона был достаточно емкий аккумулятор. В противном случае вы будете терять связь только потому, что быстро садится батарея. Наконец, родителям советуют покупать ударопрочные смартфоны для детей. Чем младше ребенок, тем чаще аппарат будет падать на пол.