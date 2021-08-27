Политолог Голобуцкий: Боясь массовых протестов, у Зеленского решили вернуть на службу силовиков, которые разгоняли Майдан

“Офис президента подготовился к началу политического сезона достаточно специфично. Судя по свежим решениям, Банковую волнует не столько уровень бедности, состояние экономики, тарифы и т. д., сколько их последствия – рост протестных настроений среди населения. Поэтому в ОП было принято решение начать замены в рядах правоохранителей. Ключевой критерий подбора силовиков – лояльность. Лояльных нашли среди тех, на ком негде клейма ставить: люстрированных, экс-беркутовцев и других орлов, которые разгоняли Майдан. Такие люди выполнят любой приказ, потому что, во-первых, уже делали это во время Майдана, а во-вторых, получили второй шанс подзаработать на должностях”, – написал эксперт.

Двумя самыми яркими примерами он считает назначения в Одессе и в Киеве. Окружной административный суд Киева 11 августа восстановил в должности экс-замначальника Главного управления МВД в Одесской области Эдуарда Гребенюка, писало “РБК-Украина”. В феврале 2018 года Верховный Суд постановил, что Гребенюк причастен к силовому разгону 25 ноября 2013 года палаточного городка активистов Евромайдана в Чернигове, он был приговорен к трем годам заключения.

“Кстати, прекрасным примером двойных стандартов является то, что восстановил силовика в должности именно ОАСК, который [президент Украины Владимир] Зеленский, вроде, пытается ликвидировать. “Вроде”, потому что ручной суд по заданию Банковой отмывает нужных и лояльных к ней силовиков. Именно поэтому “неотложный” законопроект Зеленского лежит в Раде еще с апреля”, – написал политолог.

11 августа министр внутренних дел Украины Денис Монастырский представил нового главу столичной полиции – Ивана Выговского. 24 августа Зеленский присвоил ему специальное звание генерала полиции третьего ранга.

“Поставили люстрированного полковника, который обязан своим карьерным ростом именно нынешней власти. А так как он люстрированный, то от него ожидают более решительных действий насчет давления на мэра Киева [Виталия] Кличко и киевскую власть. Об этом, в частности, было открыто подчеркнуто во время представления нового руководителя столичной полиции”, – подчеркнул Голобуцкий.

По его мнению, сочетание этих назначений говорит о том, что власть боится массовых протестов и ставит на ключевые посты трех, к кого есть опыт силового разгона акций.

“Все это прекрасно ложится в общую канву усиления тоталитарных тенденций в Украине, которые демонстрируют президент и подконтрольные ему монобольшинство и моноправительство. Похоже, что власть все больше боится протестов и все меньше уверена в своей уникальности”, – считает политолог.

https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4470827519647117

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