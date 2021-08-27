 

Стерненко подал кассацию на приговор по делу о похищении человека

27.08.2021, 17:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Подал кассационную жалобу в Верховный суд на приговор Одесского апелляционного суда, которым мне дали три года лишения свободы с заменой на один год условно за один несуществующий патрон”, – написал он. 

Стерненко уверен, что “правда победит”. 

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3087602328182762

Контекст:

Приморский райсуд 23 февраля этого года приговорил Стерненко к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Его признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. Такой же срок получил его товарищ, Руслан Демчук.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

В этом деле суд освободил обвиняемых от ответственности за похищение человека из-за истечения сроков давности. Им назначили наказание за разбой (по словам потерпевшего, у него отобрали 300 грн), а Стерненко, кроме нападения, признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета.

На время рассмотрения апелляции на приговор Стерненко и Демчука 9 апреля выпустили из СИЗО под домашний арест.

31 мая Одесский апелляционный суд снял обвинения со Стерненко и Демчука по статье о разбойном нападении на Щербича и оставил в силе приговор первой инстанции по статье о похищении – суд признал активистов виновными, но из-за истечения сроков давности освободил от ответственности. 

Кроме того, суд признал Стерненко виновным по статье о незаконном обращении с оружием. Речь шла не о пистолете, его признали стартовым (шумовым), а о хранении патрона калибра 5,45 мм. Суд оставил Стерненко приговор по этой статье в виде трех лет лишения свободы, но назначил испытательный срок – один год.

Стерненко считает, что это “наказание за один патрон”. Он заявил 31 мая о намерении обжаловать приговор в Верховном Суде. В пресс-службе Одесской прокуратуры говорили, что пока рассматривают вопрос подачи кассационной жалобы.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Стерненко заявил, что расследование третьего нападения на него официально остановили

17.11 / В переписи населения решили использовать данные сотовых операторов

26.03 / Ни пандемии, ни России — Fox News рассказал, о чём не спросили Байдена в ходе его первой пресс-конференции

12.05 / НАБУ объявило в розыск экс-руководителя департамента “ПриватБанка”

16.12 / Послы ЕС одобрили третий пакет санкций против Беларуси – журналист

15.02 / Главой Всемирной торговой организации впервые стала женщина

04.03 / Российской фотомодели на три года запретили въезд в Украину

11.04 / Тюмень почтила память освободителей узников фашистских концлагерей

05.05 / Авиакомпания «Победа» решила открыть рейсы из Москвы в Рим

24.07 / Пушков отреагировал на угрозы американского сенатора в адрес «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика