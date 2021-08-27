Ягольник: 100 млн грн, честно заработанных украинским шоу-бизнесом в 2021 году, осели в чиновничьих карманах

Пропавшие миллионы украинского шоу-бизнеса.

Как известно, летом 2018 года был принят закон Украины “Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав”, которым Верховная Рада Украины начала реформу коллективного управления в Украине, но… 30-летие независимости украинская шоу-индустрия встретила с убытками, по меньшей мере, в 100 млн грн, поскольку в двух ключевых сферах творческой индустрии до сих пор не завершена аккредитационная процедура. И 100 млн грн, честно заработанных авторами и издателями в 2021 году, осели в чужих чиновничьих карманах.

Как случилось столь вопиющее нарушение правовых норм Украины?

Согласно букве закона, еще 17 декабря прошлого года комиссией по аккредитации организаций коллективного управления в составе восьми уважаемых специалистов, признанных всеми игроками рынка, был проведен конкурс и принято решение об аккредитации украинского лидера выплат роялти за последние годы – общественного союза “Организация коллективного управления авторскими и смежными правами” (ОКУАСП) – в сфере “Право на справедливое вознаграждение, общее для исполнителей и производителей фонограмм (видеограмм), за публичное исполнение фонограмм и зафиксированных в них исполнений или публичную демонстрацию видеограмм и зафиксированных в них исполнений, опубликованных для использования в коммерческих целях”.

За аккредитацию “ОКУАСП” проголосовали семь из восьми участников комиссии по аккредитации. Второй аккредитованной организацией в тот же день стал общественный союз “Авторы и издатели”. Срок для потенциального обжалования этого решения комиссии по аккредитации – 11 января 2021 года.

С тех пор прошло много месяцев, уже отпраздновали и 30-летие Независимости, а Министерство экономики Украины (бывшее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины) до сих пор не выдает приказ об утверждении решения комиссии по аккредитации организаций коллективного управления.

В высоких кабинетах министерства системно игнорируют обращения комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития и уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Отмахнулись чиновники и от специального отчета 301-го международного альянса интеллектуальной собственности (International Intellectual Property Alliance), где прямо заостряется внимание, что “процедура аккредитации организаций коллективного управления в Украине должна быть завершена” и что “это необходимо во избежание потери доходов участников рынка”.

Самое возмутительное, что в Министерстве экономики Украины откровенно “динамят” два решения Фемиды, которая заступилась за законное стремление украинских авторов и издателей строить цивилизованный европейский рынок роялти – Окружного административного суда и Шестого апелляционного административного суда. Так же оставили без внимания и постановление государственного исполнителя, вынесенное во исполнение решения суда.

Заработок 100 млн за восемь месяцев окрыляет перспективами заработать на этой схеме еще – поэтому должностных лиц министерства, похоже, не останавливает даже вероятная уголовная ответственность за невыполнение судебного решения.

Вот что 24 августа 2021 года написала в направленном в Офис президента Украины открытом письме Владимиру Зеленскому генеральный директор “Авторы и издатели” и победительница Евровидения 2004 Руслана:

“…На днях по всему миру будут звучать украинские песни. У этих песен есть авторы, но из-за затягивания аккредитации организаций коллективного управления авторскими правами, эти авторы останутся без авторских отчислений – законом принадлежащим им вознаграждением.

Я вместе с другими украинскими музыкантами всегда была вместе с нашей страной. Мы вместе побеждали в крупных международных конкурсах, участвовали в революциях, помогали нашим воинам. Украинская музыка и украинская музыкальная индустрия – это огромная часть нашей культуры и часть каждого из нас.

В этот день, в 30-летие нашей Независимости, мы, украинские музыканты, просим власть сделать лишь три шага навстречу украинской музыке:

1. Завершить аккредитацию авторских организаций коллективного управления – позволить чиновникам подписать приказы об аккредитации победителей аккредитационных конкурсов, которые состоялись 17 декабря 2020 года.

2. Обеспечить принятие прорыночного и проевропейского закона “Об авторском праве и смежных правах”.

3. Обеспечить возможность защищать наши права в профессиональном профильном суде – Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности!”

С юридической стороны четко объясняет ситуацию и коллизии вокруг этой проблемы и генеральный директор “УЛАСП/ОКУАСП” Александр Никин: 19 июля вступило в силу решение суда, которое обязывает Министерство экономики принять решение аккредитационной комиссии от 17 декабря 2020 года. По закону в каждой сфере использования авторских прав должна быть определена одна организация для представительства интересов всех украинских и зарубежных авторов и музыкальных издательств. Организацию определяла максимально незаангажированная комиссия, состоящая из двух представителей Минэкономики, представителя Минкульта, представителя Нацсовета по телевидению и радиовещанию, представителя правообладателей, представителя пользователей, двух представителей международных организаций.

Так было сделано, чтобы невозможно было как-то “договориться” со всеми или даже с большинством. Эта комиссия на открытом конкурсе абсолютным большинством (семь голосов из восьми) определила “ОКУАСП” и “Авторы и издатели” аккредитованными ОКУ в своих сферах. Результаты должны были быть утверждены министром экономики к 11 января 2021 года. Но чиновники, вероятно, решили, что пока они не поймут свою долю в потоках роялти, утверждать они ничего не будут. Для украинских и зарубежных авторов должно было быть собрано минимум 100 млн грн с телеканалов, радио, кафе, баров, ресторанов, торговых центров, организаторов концертов – немалая сумма, ради доли в которой чиновники, как видим, на многое готовы.

Кто конкретно пострадал? Кузьма Скрябин (жена Светлана), Руслана, Тина Кароль, Олег Винник, Оля Полякова, Наталья Могилевская, Андрей Данилко (Верка Сердючка), Злата Огневич, “Бумбокс”, група “Без обмежень”, Ирина Билык, “Океан Эльзи”, The Hardkiss, Мария Бурмака, KAZKA, “С.К.А.Й.”, ВВ, “ТІК”, “Мотор’Ролла”, Dilemma , Mad Heads, Tayanna, Kyivstoner, ТНМК, “Тартак”, Ivan Navi, Макс Барских, Гарик Кричевский, Jerry Heil, Гайтана, Tarabarova, Оля Цибульская, Ирина Федишин, Lama, Alekseev, Сергей Бабкин, Ани Лорак, Алина Гросу/Grosu, “Неангелы”, “Макsим”, MamaRika, Виталий Козловский, Джиган, Артем Пивоваров, Влад Дарвин, Альоша, Алена Винницкая, Егор Крид, Jah Khalib и много других авторов и исполнителей. Плюс ряд зарубежных топ-звезд и их правообладателей – в частности, Элвис Пресли, Фредди Меркьюри и Queen, Адриано Челентано, Билли Айлиш, Стинг, Imagine Dragons, Aerosmith, Bon Jovi, Roxette, Крис Ри, Beastie Boys и многие другие, кто недополучил свои честно заработанные деньги за музыку.

Господин президент, не пора ли ставить точку в этой, прямо скажем, позорной истории?

Источник: “ГОРДОН”

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