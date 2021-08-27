27 августа: первое издание Книги рекордов Гиннесса, день рождения Богдана Ступки, Фаины Раневской и Джамалы

Этот день в истории:

в 1912-м – американский писатель Эдгар Райс Берроуз опубликовал в журнале первый рассказ о приключениях Тарзана – “Тарзан, приемыш обезьян”. Через два года публикация вышла отдельной книгой, за которой последовало 25 сиквелов. В центре сюжета – сын британского лорда, брошенного бандитами вместе с женой на западном побережье Африки. Мать умерла, а отец был убит обезьянами, когда мальчик был совсем маленьким. Ребенок вырастает среди обезьян, которые дают имя Тарзан – “бледнокожий”;

в 1955-м – вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса – ежегодного справочника, собирающего данные о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, масс-медиа, культуры и так далее. Заказчиком первого издания была ирландская пивоваренная компания “Гиннесс”. Идея принадлежала британскому инженеру, промышленнику и управляющему директору пивоваренной компании Хью Биверу, которому в голову пришла мысль создать для посетителей ирландских и британских пабов авторитетный источник для разрешения споров относительно рекордности того или иного явления.

В этот день родились:

в 1856-м – Иван Франко, украинский писатель, поэт, публицист, классик украинской литературы. В 1915 году 59-летний писатель был выдвинут на получение Нобелевской премии, но преждевременная смерть помешала рассмотрению его кандидатуры;

в 1896-м – Фаина Раневская, советская актриса театра и кино, одна из самых популярных актрис своего поколения. Известность пришла к ней после фильмов “Подкидыш”, “Весна”, “Золушка” и других;

в 1941-м – Богдан Ступка, украинский актер театра и кино, министр культуры Украины в 1999–2001 гг. Последние 11 лет жизни он был художественным руководителем Киевского драматического театра имени Франко. Ступка сыграл около 100 ролей в кино и более 50 на театральной сцене. Среди самых известных его работ – фильмы “Белая птица с черной отметиной”, “Водитель для Веры”, “Свои”, “Сердце на ладони”, “Два в одном”; спектакли “Украденное счастье”, “Тевье-Тевель”, “Король Лир”, “Царь Эдип”;

в 1941-м – Сезария Эвора, певица из Республики Кабо-Верде, находящейся на западе Африки. На сцену певица выходила босиком в знак того, что несмотря на всю свою популярность, помнит, в какой бедности живут ее соотечественники. За это получила прозвище Босоногая Дива. Эвора была одной из лучших исполнительниц знаменитой песни Bésame mucho;

в 1983-м – Джамала, украинская певица крымскотатарского происхождения, победительница конкурса “Евровидение-2016”.

В этот день умерли:

в 1981-м – Валерий Харламов, советский хоккеист, нападающий команды ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира. Один из самых прославленных советских спортсменов. Погиб вместе с женой в ДТП в 33 года;

в 2009-м ­– Сергей Михалков, советский писатель и поэт, автор текста гимнов СССР и Российской Федерации, отец российских режиссеров Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова. Скончался в 96 лет в Москве от отека легких;

в 2011-м – Ия Саввина, советская актриса театра и кино, известная по работам в фильмах “Дама с собачкой”, “Гараж”, “Курочка Ряба”, озвучила Пяточка в советском мультфильме про Винни Пуха. Умерла в 75 лет в Москве.

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