 

В Евросоюзе считают, что “Газпрому” придется продать “Северный поток – 2” – СМИ

27.08.2021, 17:06, Новости дня
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Владельцы “Северного потока – 2” должны соблюдать следующие основные правила ЕС: предоставить доступ к трубопроводу другим поставщикам газа доступу, взимать цены, которые утверждены федеральным сетевым агентством Германии, а также отделять эксплуатацию газопровода от поставки газа, сказано в материале.

Компания Nord Stream 2 в июне предварительно подала в федеральное сетевое агентство заявку на “сертификацию в качестве независимого оператора транспортной сети”. Цель состоит в выполнении требования по разделению трубопроводных операций от материнской компании с точки зрения бухгалтерского учета, пишет издание. 

У сетевого агентства есть четыре месяца на то, чтобы это проверить, как только будут поданы все необходимые документы, но пока это не так. Очевидно, что агентство готово допустить такую конструкцию. По словам представителей комиссии, занимающихся этим вопросом, газопровод не соответствует требованиям ЕС. От его продажи “никуда не деться”, указывается в статье.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. По данным Bloomberg, прокладку “Северного потока – 2” могут завершить до 12 сентября.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор “Оператора ГТС Украины” Сергей Макогон заявил, что это “именно то, на чем настаивает Украина”.

В Кремле считают, что проблемы, связанные с решением немецкого суда, который не освободил газопровод “Северный поток – 2” от выполнения правил Европейского союза, являются корпоративным вопросом. “Газпром” должен самостоятельно принимать решения о дальнейших действиях в сложившихся условиях, заявлял спикер Кремля Дмитрий Песков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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