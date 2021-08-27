Xiaomi замедлит зарядку смартфонов после установке «чужих» батарей

Бренд Xiaomi решил бороться с неоригинальными комплектующими методами компании Apple. Речь идет о предупреждении для владельцев гаджетов на экране в том случае, если установлена неоригинальная батарея, а также о снижении скорости зарядки из-за таких аккумуляторов.

Известно, что пока такие уведомления будут появляться на дисплеях китайских моделей Xiaomi Mi 9, Mi 10 и Mi 10 Pro. Данная информация была обнаружена членами сообщества мобильных разработчиков XDA Developers. Речь идет о выпущенной версии 5.6.0 приложения Mi Security, в котором появилась функция настройки аккумулятора и восполнения заряда.

В случае обнаружения операционной системой неоригинальной батареи, на экране появится соответствующее предупреждение и просьба обращаться с этой целью «только к авторизованным поставщикам услуг». Также пользователь увидит уведомление о риске повреждения устройства при использовании сторонних комплектующих. Отмечается, что пока данная мера касается исключительно вышеперечисленных моделей, которыми владеют жители Китая. О распространении на пользователей из других стран пока не сообщалось.

Источник: www.ixbt.com