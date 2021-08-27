Motorola Edge 20 Pro уже можно заказать в России намного дешевле европейской цены

В РФ уже появилась возможность заказать смартфон Motorola Edge 20 Pro с OLED, 144 Гц, 108 Мп и с первым перископным модулем. При этом до 6 сентября смартфон будет стоить намного дешевле, чем в Европе.

На российский рынок выходит очередная новинка от бренда Motorola, Edge 20 Pro. Это первый смартфон бренда с перископным фото-видео-модулем, кроме того, аппарат оснащен 108-мегапиксельным главным объективом формата 1/1,5 дюйма. Используемая технология Ultra Pixel дает возможность объединить 9 пикселей в один большой, габаритами в 2,1 микрона. Это в девять раз улучшает светочувствительность камеры, есть в аппарате и 16-мегапиксельный датчик для макро- и сверхширокоугольной съемки в 119 градусов. Дополняет блок сенсор оптического 5-кратного увеличения, который вместе с цифровым зумом выдает 50-кратное масштабирование.

«Сердцем» аппарата стала однокристальная система Snapdragon 870 от Qualcomm. Дополняет ее 12-гигабайтный чип оперативной памяти и флэш-накопитель UFS 3.1 на 256 гигабайт. Есть «на борту» и модем 5G, Wi-Fi 6 и NFC, а также влагозащита по стандарту IP52. 7,5-дюймовый дисплей Motorola Edge 20 Pro выполнен по технологии OLED, его разрешение соответствует Full HD+, а частота смены изображения достигает 144 Герц. Фронтальная камера в вырезе на экране имеет разрешение в 32 миллиона пикселей. Автономность устройству обеспечивает аккумулятор на 4,5 тысячи мА•ч, также есть поддержка 30-ваттной зарядки.

С 27 августа до 6 сентября при предзаказе в РФ будет действовать скидка, благодаря чему ценник Motorola Edge 20 Pro окажется существенно ниже европейской стоимости. Соотечественникам флагманский девайс обойдется только в 40 тысяч рублей, тогда как в магазинах Европы он стоит 61 тысячу.

Источник: www.ixbt.com