Шаман Дардо Кусто пытался снять порчу с Анастасии Заворотнюк

Шаман Дардо Кусто во время участия Анастасии Заворотнюк в шоу «Человек-невидимка» пытался снять порчу с актрисы. По его словам, она столкнулась с предательством и завистью, что негативно отразилось на ее здоровье.

Эксперт мистических шоу, о смерти которого стало известно на днях, впервые встретился с Заворотнюк шесть лет назад, когда она была героиней программы. Он заявил, что на нее наложена порча, и в эфире шоу даже провел обряд снятия сглаза. Актриса поверила Кусто и после программы общалась с ним.

Пару лет назад шаман рассказывал, что проблема актрисы заключалась в том, что она, столкнувшись с завистью и предательством, долгие годы носила это в себе. Также эксперт знал некоторые тайны супруги Петра Чернышева, но раскрывать он их не стал. Он пытался снять наложенную на нее порчу, но «проглоченные проблемы» уже было невозможно устранить.

Стоит отметить, что в настоящее время имеется мало информации о состоянии Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком головного мозга. Родные держат в секрете подробности, а дочь Анна иногда рассказывает фанатам о тяжелом периоде в жизни. Сама актриса несколько лет не появляется в соцсетях и на публике.

Источник: radiokp.ru