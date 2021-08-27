Скандалы: Намайнить на диссертацию

Ученые степени за криптовалюту, уголовные дела и другие чудеса науки в МПГУ

24 августа в Следственном комитете возбудили дела в отношении завкафедрой Московского педагогического университета и председателя диссовета Елены Левановой, ученого секретаря диссовета Владимира Плешакова и Ксении Плешаковой — по подозрению во взятках за защиту диссертаций и получение ученой степени. Согласно заявлениям СК, участники схемы якобы получали деньги в криптовалюте. «Жертвователям» подозреваемые будто бы сообщали, что деньги собирают для сотрудников Высшей аттестационной коллегии (ВАК).

Уголовное дело против преподавателей МПГУ разбередило старые раны печально известного вуза. Именно с МПГУ связан крупнейший скандал в научном сообществе, начавшийся в ноябре 2012 года. Расследование обстоятельств защиты в МПГУ диссертации директора Специализированного учебно-научного центра МГУ Андрея Андриянова привело к разгону «даниловского диссовета» при МПГУ, в котором защищались недобросовестные диссертации. (Председатель совета Александр Данилов широко известен как автор популярных учебников истории.) Специальная комиссия Минобрнауки во главе с замминистра Игорем Федюкиным признала диссертационный совет Д 212.154.01 при МПГУ несостоятельным, степеней лишились 11 человек. Министерством было подтверждено, что в МПГУ не только защищали диссертации с плагиатом, но и происходили защиты на основе никогда не выходивших в свет научных статей. Закрытие этого диссовета и увольнение ректора Виктора Матросова не решили проблемы, а только открыли ящик Пандоры с фейерверком из сотен красочных диссертаций.

По оценке авторов «Диссеропедии российских вузов», в МПГУ были защищены 252 диссертации с возможными некорректными заимствованиями; сотрудники МПГУ приняли участие в качестве руководителей или оппонентов 187 красочных диссертаций; 21 профессор и доцент МПГУ оказались в базе «Диссернета» в связи с вопросами к копипасту, обнаружено 33 случая вероятных этических нарушений в журнальных статьях сотрудников МПГУ.

Подозреваемая

Елена Леванова, которую следствие подозревает в получении взяток, занимает второе место (первое — у самого Александра Данилова) в списке рекордсменов МПГУ по участию в защите красочных диссертаций — в 21 диссертации с возможными значительными некорректными заимствованиями Леванова была научным руководителем или оппонентом на защите. У одной из подопечных Левановой — директора московской школы № 521 «Школа здоровья» Галины Алябушевой — в кандидатской диссертации меняется тема сочинения с «О малой родине» (из источника 2003 года) на «Об окружающей природе» (в ее диссертации 2011 года), а тема «Мой край, город» превратилась в «Почему нужно бережно относиться к окружающей природе?», остальное же, по оценкам экспертов «Диссернета», осталось неизменным. В 2021 году Алябушева была лишена ученой степени.

Елена Леванова входит в работающий диссовет при МПГУ, специализирующийся на педагогике. В этом диссовете было защищено 13 кандидатских диссертаций, попавших в базу «Диссернета». Внимания заслуживает и состав этого диссовета: вровень идут заместитель председателя Михаил Виленский и член совета Лев Мардахаев, у каждого из них на счету — участие в защите 10 красочных диссертаций (так называются работы с большим количеством совпадений, которые «Диссернет» выделяет разными цветами). У самой Левановой можно найти множественные публикации статьи «Методологические подходы к интериоризации профессионально ориентированных знаний в процессе подготовки социальных педагогов», после чего статья была отозвана из журнала.

Есть у МПГУ и VIP-диссертанты: например, бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, ректор Южно-Уральского института управления и экономики Анатолий Молодчик, заместитель директора Музея истории Санкт-Петербурга Сергей Калюжин и директор московской гимназии № 1306 Елена Спорышева.

Еще в 2013 году диплом МПГУ можно было получить в негосударственных вузах, при этом занятия было даже не обязательно посещать: такую образовательную программу осуществляли, например, Гуманитарно-социальный институт и Московский социально-педагогический институт, который располагается на последнем этаже главного здания МПГУ на проспекте Вернадского. Его возглавляла Ольга Шушарина, декан факультета социологии, экономики и права МПГУ, — оппонент на защите диссертации уволенного с поста директора СУНЦ Андриянова.

Не обошлось без Мединского

Но масштабные скандалы, связанные с МПГУ, и на этом не заканчиваются. Ранее «Новая» рассказала о том, что с вузом может быть связан и другой известный кейс — диссертация Мединского. МПГУ и диссертацию Мединского связывает одна личность — Александр Данилов, который возглавлял скандальный диссовет.

В то время, когда якобы состоялась защита диссертации Мединского, Александр Данилов занимал еще и пост заместителя экспертного совета ВАК. Заключение этого совета в отношении диссертации Мединского так и не продемонстрировал председатель совета Владимир Филиппов. Обычно заключение подписывает председатель, но тогдашний председатель Пивоваров не помнит никакого заключения. Поэтому его, вероятно, должен был подписать заместитель — Данилов.

Остается непонятным только одно. О коррупционной сети диссероделов было известно с 2013 года. Почему же уголовные дела начались только восемь лет спустя?

А что касается криптовалютной схемы, то это тот редкий случай, когда можно и похвалить Следственный комитет.

Анастасия Ларина