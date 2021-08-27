Создателей сериала с Ходченковой и Бондарчуком обвинили в уничтожении памятника истории

Для американской компании Netflix в Калужской области снимают

сериал “Анна К”. В ленте по мотивам романа Льва Толстого “Анна

Каренина” работают Светлана Ходченкова и Федор Бондарчук.

Творческий коллектив сериала “Анна К” обвинили в уничтожении объекта культурного и исторического наследия известного как “Дача

Морозовой”. По данным общественной организации ВООПИиК, съемочная группа

незаконно изменила внешний облик здания во время подготовки к съемкам.

Киношники демонтировали оригинальные оконные рамы, сняли

паркет, двери отштукатурили, выкрасили фасад в другой цвет, использовали монтажную

пену и бетон. Создатели картины “Анна К” не получали разрешения на

проведение ремонтных работ в здании. Режиссеру давали добро только на

съемки.

Общественники уже написали заявление в полицию. Члены ВООПИиК

считают, что создатели серила совершили акт вандализма.

Накануне все строительные работы в усадьбе были прекращены. Между

тем в задании отсутствуют двери и окна, что грозит разрушением его внутреннего

убранства. Правоохранительные органы уже начали проверку.

Добавим, Усадьбы Турлики или “Дача Морозовой”

построена во второй половине XIX века. С начала XX века она принадлежала Маргарите

Морозовой – вдове известного мецената.