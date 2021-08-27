В Москве под эгидой “Росатома” прошел V форум городов

25-26 августа в

российский столице прошел уже традиционный форум городов, организованный ГК

“Росатом”. На пятом съезде участники говорили не только о городах, связанных с

атомной промышленностью, но и о населенных пунктах, находящихся в зоне

ответственность крупных российских компаний: ПАО “Норникель”, ОАО “РЖД”, ПАО “Северсталь”, ГК “Роскосмос”, ГК “Ростех”.

Организаторы

пригласили к участию всех заинтересованных лиц. В Москве собрались не только

представители компаний, но и главы городов, представители местного бизнесы,

сотрудники региональных и федеральных органов власти, члены экспертного

сообщества. В рамках форума обсуждались вопросы по пяти направлениям: здоровье,

инфраструктура, местные сообщества, образование и культура.

Важная проблема,

на которую обратили внимание участники форума – разрыв между развитием

технологий и конкурентоспособностью городской инфраструктуры, приводящий к

оттоку населения и осложняющий привлечение новых кадров. Очевидно, что города с

высоким научно-техническим потенциалом – это точки развития науки и целых промышленных

отраслей.

Меж тем, на

сегодняшний день обозначенная проблема мешает их развитию. Ситуацию усугубляет

и тот факт, что действующая в РФ законодательная база не позволяет

госкорпорациям и бизнесу, в чьей зоне ответственности находятся города,

полноценно участвовать в их развитии.

О вызовах,

стоящих перед наукоградами, говорил и первый заместитель руководителя

Администрации президента РФ, глава Наблюдательного совета ГК “Росатом” Сергей

Кириенко. Он отметил, что конкурировать по комфорту городской среды нужно не с

соседними городами, а с лучшими мировыми столицами. Политик выступил на пленарном

заседании “Стратегия Центра: базис диверсификации – устойчивость территорий особого

государственного значения” на базе Аналитического центра Правительства РФ.

“Это большой

вызов, но и цель заслуживает того, чтобы потратить на нее весь имеющийся

творческий и организационный потенциал. Работа должна вестись совместно с

городами, крупнейшими российскими компаниями и органами власти России”, –

подчеркнул Кириенко.

Отметим, что

сегодня “Ростатом” активно взаимодействует сразу с 26 городами, где действует

предприятия атомной сферы. Фактически под патронажем госкорпорации находятся

два миллиона человек, населяющих эти муниципальные образования. Генеральный

директор ГК “Росатом” Алексей Лихачев рассказал участникам форума, как улучшить

российские города:

“В каждом нашем

городе есть свои точки роста, будь то уникальная среда для отдыха, местный

театр, спорт или предпринимательство. Задача форума – стать клубом лучших

практик городов. Но также мы должны заглянуть в будущее и понять, что нужно

сделать сегодня, чтобы через 10 лет наши города стали на порядок лучше. Мы

должны умножить лучшие практики, которые уже существуют в городах, на лучшие

технологии, которыми обладаем мы и другие корпорации”.

Он также

напомнил, что в прошлом году президент РФ Владимир Путин поддержал проект

Большой Саров, направленный на развитие закрытого атомного города Саров. По

словам Лихачева, там уже открывается филиал МГУ, а в скором времени может

появиться научный центр мирового уровня. Сегодня компания обсуждает идеи по

развитию и других городов. Однако, как заметил глава “Ростатома”, при всей

личной ответственности госкорпорации также нужна поддержка властей, в том

числе, губернаторов. Лихачев обратил внимание, что системное развитие городов

потребует изменений законодательства.

Директор департамента

по взаимодействию с регионами ГК “Росатом” Андрей Полосин обратил внимание

участников, что около 10% населения России живет в городах особого

национального значения, входящий в зону ответственности госкомпании.

“Развитие наших

технологий, значительное увеличение жизненного цикла наших объектов формулирует

перед нами серьёзную задачу: обеспечить производство на весь период работы

квалифицированными сотрудниками и, что очень важно, обеспечить для них

комфортные условия для жизни и самореализации”, – отметил Полосин.

Первый

заместитель главы «Росатома» Кирилл Комаров подчеркнул, что решение внедрить в

атомных городах формат ТОСЭР дало позитивные результаты. Сегодня в восьми

городах “Росатома” созданы ТОСЭР, где работают 54 компании с объемом инвестиций

более семи миллиардов рублей.

Он также отметил,

что дополнительным стимулом для развития атомных городов стало решение о

консолидированной группе налогоплательщиков. Введение данной нормы дает

“Росатому” возможность перераспределять свои налоговые платежи в пользу

регионов присутствия. Меж тем, данный механизм в рамках действующих законов

перестанет работать уже в 2023 году. Первый замглавы “Росатома” призвал

представителей власти обратить внимание на этот вопрос и сохранить в законе

механизмы поддержки городов присутствия атомной отрасли.

Президент МАКО,

член Общественной палаты Ольга Голышенкова подчеркнула, что пятый форум городов

стал уникальным, потому что задолго до его начала корпорации, участвовавшие в съезде,

вместе начали прорабатывать лучшие практики и ключевые решения, которые нужны

для развития городов.

“Мы увидели, как

успешные проекты городов особого значения с высоким научно-технологическим

потенциалом могут быть тиражированы и масштабированы на федеральном уровне. Но

нам нужен не только банк идей и лучших практик. Нужно также на федеральном

уровне выработать общегосударственную политику, как работать с городами,

которые, имея около 12% населения в своем периметре, дают более 50%

высокотехнологичной продукции. Возможно, стоит рассмотреть вариант госпрограммы

и особых мер, которые нужно предпринять нам всем для развития таких городов,

так как мы заинтересованы в развитии всей страны”, – подчеркнула Голышенкова.