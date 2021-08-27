 

«Зеленая Альтернатива» призвала утроить финансирование борьбы с лесными пожарами

27.08.2021, 16:52, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газа«Зеленая Альтернатива» организовала акцию в поддержку российских лесов, на Мосту Богдана Хмельницкого в Москве был развернут большой баннер с призывом к властям защитить леса от пожаров.

Заместитель Председателя «Зеленой Альтернативы» Степан Соловьев озвучил для приглашенных позицию относительно несовершенства существующих законов. «У нас катастрофически не хватает средств на борьбу с пожарами. Нужно выделять как минимум втрое больше денег из бюджета. В стране уничтожили институт лесничества, который раньше эффективно справлялся с огнем», – приводятся его слова на сайте партии.

По его словам, «большая часть пожаров возникает из-за человека».

«Именно поэтому «Зеленая Альтернатива» призывает основательно и системно подходить к решению такой жизненно важной проблемы. Иначе наше будущее сгорит на наших глазах», – сказал Соловьев.



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